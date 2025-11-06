Državni uposlenici najavili proteste pa poslali poruku političarima: Ne dolazite, neće vam biti dobro

Protesti su zakazani za 27. novembar, a Mirković je još jednom naglasio da su najvažniji zahtjevi koje su državni uposlenici postavili pred parlamentarce - usvajanje budžeta i usvajanje jednokratne novčane pomoći u okviru tog budžeta.

Predsjednik Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, Radenko Mirković, obratio se danas, nakon što su predstavnici sindikata uposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine najavili proteste zbog neusvajanja državnog budžeta za ovu godinu.

- Jučer su svi sindikati imali zasjedanje i donesena je odluka da se održe protesti u 12 i 5 jer je 5 do 12 davno prošlo - kazao je Mirković.

On također naglašava da će to biti mirni demokratski protesti, ali da ne isključuje mogućnost njihove radikalizacije u budućnosti u slučaju da im zahtjevi ne budu ispunjeni.

- Prihvatio sam odluku većine, ali da sam se ja pitao, išao bih na radikalnije i rigoroznije mjere. Prvi protesti će biti mirni i demokratski - kazao je Mirković.

Također se osvrnuo i na najave političara da će doći na proteste kako bi podržali državne uposlenike.

- Čujemo da nam se najavljuju neki političari koji žele da dođu na proteste. Ovim putem im kažem javno i glasno - molim vas nemojte dolaziti, neće vam biti dobro, ne želimo nijednog političara na protestima - poručio je Mirković.