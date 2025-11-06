Naša zemlja suočena s velikim javnozdravstvenim problemom: Rak prostate odnosi živote

Nažalost, muškarci nemaju tendenciju čestog pregleda kod liječnika, kaže dr. Pavlović

Potrebni pregledi.

Piše: Meliha Smajkic

6.11.2025

Više od dvije decenije novembar je u znaku promocije muškog zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti prostate i testisa te brige o mentalnom zdravlju muškaraca. Ključni momenat cijele priče je podizanje svijesti o potrebi za preventivnim pregledima, kako to kaže u razgovoru za „Dnevni avaz“ doc. dr. sci. Katica Pavlović, specijalist urolog s Klinike za urologiju Sveučilišne kliničke bolnice (SKB) Mostar.

Redovni pregledi

Iako u našoj zemlji nisu zaživjeli edukacijski i preventivni programi na državnoj razini, kao što je to „Nacionalni preventivni program probira (skrininga)“, širom BiH se organiziraju kampanje, čiji je cilj, prema riječima dr. Pavlović, potaknuti muškarce na razgovor o zdravlju, redovne preglede i rušenje tabua vezanih za teme muškosti i bolesti koje se često prešućuju.

- U našem društvu, generalno, ali i u svijetu, to je jedna tabu tema o kojoj se ne priča dovoljno. Nažalost, muškarci nemaju tendenciju čestog pregleda kod liječnika, što nam daje input na to da je otkrivanje bolesti kod njih u zakašnjelim fazama dosta češće. Informacije radi, gotovo 1,4 miliona svake godine oboli od karcinoma prostate, a negdje približno 350.000 godišnje izgubi bitku s karcinomom prostate - kaže nam dr. Pavlović.

Naglašava da je i u našoj zemlji porazna statistika, budući da je karcinom prostate na trećem mjestu, nakon karcinoma pluća i kolorektalnog karcinoma i po učestalosti, ali i po smrtnosti.

- To je veliki javnozdravstveni problem i preventivni pregledi i ovakve kampanje pomažu u otkrivanju bolesti u ranoj fazi, kada su šanse za izlječenje mnogo veće – govori dr. Pavlović.

Porodična anamneza

Ukazuje na to da je rano otkrivanje moguće redovnim pregledima, a svim muškarcima čiji su bliski srodnici, kao što su otac, brat i stric imali karcinom prostate savjetuje nužno testiranje, odnosno PSA skrining.

- Za muškarce koji nemaju  bliže srodnike koji su imali karcinom prostate i koji nemaju pozitivnu onkološku porodičnu anamnezu, preporuke i smjernice svih uroloških društava, od američkog do evropskog, jesu da se testiraju iznad 50. godine. U konačnici, neophodno je probuditi svijest kod muškaraca te napraviiti jedan uvodni input za testiranje tumorskog markera PSA, koji je vrlo specifičan i daje mogućnost rane detekcije karcinoma - pojašnjava dr. Pavlović.


Dr. Pavlović: Prevencija je ključna. Screenshot

Besplatno testiranje

U Mostaru se tokom ovog mjeseca provodi kampanja „Brk šuti. Muškost progovara. Movember Mostar 2025.” u organizaciji Klinike za urologiju SKB-a i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva HNK. U okviru kampanje 11. i 12. novembra bit će omogućeno besplatno, anonimno i dobrovoljno testiranje.

Krucijalna podrška Evropske unije

Prevencija i rano otkrivanje raka su prioriteti javnog zdravstva EU. BiH može ojačati kapacitete u ovoj oblasti putem IPA-e i drugih programa EU. Ključna područja uključuju programe skrininga, kampanje podizanja svijesti, obuku medicinskog osoblja i nabavku opreme – što u konačnici poboljšava zdravstvene ishode i smanjuje smrtnost.

Ovo su neki od smjerova putem kojih Evropska unija podržava prevenciju karcinoma.

- EU osigurava 10 miliona eura za podršku reformi primarne zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini. Projekt se provodi u saradnji sa SZO, UNICEF-om i Svjetskom bankom. Cilj je izgraditi integrirani sistem primarne zdravstvene zaštite usmjeren na ljude koji će poboljšati kvalitet, dostupnost i jednakost usluga širom zemlje.

- EU osigurava 1,1 milion eura za sveobuhvatno istraživanje raka grlića maternice, dojke, debelog crijeva i prostate u Bosni i Hercegovini, koje provodi UNPA u partnerstvu s Ministarstvom civilnih poslova BiH, Federalnim ministarstvom zdravstva, Ministarstvom zdravstva i socijalne zaštite RS i Odjelom za zdravstvo Vlade Brčko Distrikta. Ovaj projekt postavlja temelje za planiranu podršku EU od 10 miliona eura za razvoj prevencije raka u BiH. Budući projekat će raditi na razvoju programa skrininga, kampanjama za podizanje javne svijesti, obuci zdravstvenih radnika i nabavci opreme za zdravstvene ustanove u BiH.

- EU kontinuirano podržava razvoj zdravstvenog sektora i rad zdravstvenih ustanova u BiH, između ostalog, i kroz druge projekte. EU donira medicinsku opremu (inhalatore, madrace, sfigmomanometre, stetoskope, defibrilatore, EKG aparate, sterilizatore, stomatološke instrumente) Zavodu za hitnu medicinsku pomoć KS, Zdravstvenom centru KS, Zavodu za zdravstvenu zaštitu žena i majčinstva KS.

