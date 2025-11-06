Naša zemlja suočena s velikim javnozdravstvenim problemom: Rak prostate odnosi živote

Više od dvije decenije novembar je u znaku promocije muškog zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti prostate i testisa te brige o mentalnom zdravlju muškaraca. Ključni momenat cijele priče je podizanje svijesti o potrebi za preventivnim pregledima, kako to kaže u razgovoru za „Dnevni avaz“ doc. dr. sci. Katica Pavlović, specijalist urolog s Klinike za urologiju Sveučilišne kliničke bolnice (SKB) Mostar.

Redovni pregledi

Iako u našoj zemlji nisu zaživjeli edukacijski i preventivni programi na državnoj razini, kao što je to „Nacionalni preventivni program probira (skrininga)“, širom BiH se organiziraju kampanje, čiji je cilj, prema riječima dr. Pavlović, potaknuti muškarce na razgovor o zdravlju, redovne preglede i rušenje tabua vezanih za teme muškosti i bolesti koje se često prešućuju.

- U našem društvu, generalno, ali i u svijetu, to je jedna tabu tema o kojoj se ne priča dovoljno. Nažalost, muškarci nemaju tendenciju čestog pregleda kod liječnika, što nam daje input na to da je otkrivanje bolesti kod njih u zakašnjelim fazama dosta češće. Informacije radi, gotovo 1,4 miliona svake godine oboli od karcinoma prostate, a negdje približno 350.000 godišnje izgubi bitku s karcinomom prostate - kaže nam dr. Pavlović.

Naglašava da je i u našoj zemlji porazna statistika, budući da je karcinom prostate na trećem mjestu, nakon karcinoma pluća i kolorektalnog karcinoma i po učestalosti, ali i po smrtnosti.

- To je veliki javnozdravstveni problem i preventivni pregledi i ovakve kampanje pomažu u otkrivanju bolesti u ranoj fazi, kada su šanse za izlječenje mnogo veće – govori dr. Pavlović.

Porodična anamneza

Ukazuje na to da je rano otkrivanje moguće redovnim pregledima, a svim muškarcima čiji su bliski srodnici, kao što su otac, brat i stric imali karcinom prostate savjetuje nužno testiranje, odnosno PSA skrining.

- Za muškarce koji nemaju bliže srodnike koji su imali karcinom prostate i koji nemaju pozitivnu onkološku porodičnu anamnezu, preporuke i smjernice svih uroloških društava, od američkog do evropskog, jesu da se testiraju iznad 50. godine. U konačnici, neophodno je probuditi svijest kod muškaraca te napraviiti jedan uvodni input za testiranje tumorskog markera PSA, koji je vrlo specifičan i daje mogućnost rane detekcije karcinoma - pojašnjava dr. Pavlović.



