Video / Vedran Zubić o slučajevima pedofilije u Tuzli i Sarajevu: Dotakli smo dno, ako se ovo zataška - od države nema ništa

On je govorio o slučajevima pedofilije koji su pogodili Tuzlu i Sarajevo, gdje su u sve bili umiješani pripadnici policije. On je poručio da smo dotakli dno i kazao da je ovo zločin prema djetetu, njihovo psihičko ubijanje.

- Žrtve su bile štićenice Doma, dakle njih država "štiti". Kako je moguće da su mogle izaći iz Doma, a da to niko ne vidi i da to traje 14 mjeseci, kao da je riječ o obijanju automobila. One nisu svjesne šta su prošle, ne možete zamisliti kakav će PTSP imati. Država je propala, ona je razorena - kazao je Zubić.

Kaže da se u BiH ne podnosi ostavka ni kada te uhapse, dok u Sloveniji dva ministra odmah podnesu ostavku. Smatra da obje vlade kantonalne moraju podnijeti ostavku iz moralnih razloga.

- Ako se ovo zataškava, od ove države nema ništa - jasan je Zubić

