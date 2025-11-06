Video / Vedran Zubić o slučajevima pedofilije u Tuzli i Sarajevu: Dotakli smo dno, ako se ovo zataška - od države nema ništa

Gost novog izdanja "Avazovog intervjua" bio je profesor Vedran Zubić.
One nisu svjesne šta su prošle, ne možete zamisliti kakav će PTSP imati, rekao je profesor Zubić
On je govorio o slučajevima pedofilije koji su pogodili Tuzlu i Sarajevo, gdje su u sve bili umiješani pripadnici policije. On je poručio da smo dotakli dno i kazao da je ovo zločin prema djetetu, njihovo psihičko ubijanje.
- Žrtve su bile štićenice Doma, dakle njih država "štiti". Kako je moguće da su mogle izaći iz Doma, a da to niko ne vidi i da to traje 14 mjeseci, kao da je riječ o obijanju automobila. One nisu svjesne šta su prošle, ne možete zamisliti kakav će PTSP imati. Država je propala, ona je razorena - kazao je Zubić.
Kaže da se u BiH ne podnosi ostavka ni kada te uhapse, dok u Sloveniji dva ministra odmah podnesu ostavku. Smatra da obje vlade kantonalne moraju podnijeti ostavku iz moralnih razloga.
- Ako se ovo zataškava, od ove države nema ništa - jasan je Zubić
