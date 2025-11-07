Sutra počinje izborna kampanja za prijevremene izbore za predsjednika RS

U skladu sa Uputstvom o rokovima izbornih aktivnosti za održavanje prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske koji će se održati u nedjelju, 23. novembra 2025. godine sutra, 08. novembra je dan kada službeno počinje izborna kampanja i traje do 22.11.2025. godine do 07:00 sati ujutro kada počinje izborna šutnja.

Prema odredbama Izbornog zakona BiH „Izborna kampanja“ je period tokom kojeg politički subjekti na zakonom utvrđen način upoznaju birače i javnost sa svojim programima i kandidatima za predstojeće izbore.

- Posebno naglašavamo da je političkim subjektima zabranjeno da putem medija iznose lažne informacije koje bi mogle ugroziti integritet izbornog procesa i dezinformirati birače. U slučaju povrede ove norme, Centralna izborna komisija BiH je ovlaštena da provede postupak.

Centralna izborna komisija BiH poziva političke stranke, kandidate i pristalice političkih stranaka, kao i neovisne kandidate i njihove pristalice, te zaposlene ili na drugi način angažirane u izbornoj administraciji da se uzdrže od izjava koje dižu tenzije, da vode fer izbornu kampanju - naglasili su iz CIK-a.