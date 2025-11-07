Ministar Helez primio uspješne vojne sportaše

Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez danas je u Sarajevu primio futsal ekipu Oružanih snaga BiH i trofejnog borca u tajlandskom boksu Edina Marića, također pripadnika OS BiH, kako bi im čestitao na nedavnim uspjesima i izrazio potporu u njihovom daljem sportskom radu.

Futsal ekipa

- Veliko mi je zadovoljstvo i ponos primiti danas futsal ekipu Oružanih snaga BiH, koja je osvojila prvo mjesto na vojnim sportskim igrama CISM Futsal for Peace 2025, koje su održane u Kolašinu, u Crnoj Gori. Pripadnik OS BiH Edin Marić nedavno je osvojio zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u tajlandskom boksu. Njegov uspjeh, kao i uspjesi futsal ekipe, potvrđuju da u Oružanim snagama imamo izuzetne ljude koji svojim radom, upornošću i talentom ponosno predstavljaju Bosnu i Hercegovinu i u sportskoj areni - rekao je ministar.

Helez je naglasio kako je ideja za turnir "Fursal for Peace" nastala u cilju promocije dobrosusjedskih i prijateljskih odnosa oružanih snaga zemalja bivše Jugoslavije, kako bi se u regiji bolje razvijao duh mira, razumijevanja i suradnje, saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.

Timski duh

- Naši momci su pokazali kako izgleda pravi timski duh – borbeno, srčano i ponosno noseći grb Bosne i Hercegovine. Njihova pobjeda nije samo sportski uspjeh, već i dokaz predanosti, zajedništva i ljubavi prema domovini. Nastojat ćemo uspješnim sportašima pružiti svaku dalju potporu te nastaviti naše napore da vrhunski sportaši BiH postanu dio Oružanih snaga BiH. Time bismo vrhunskim sportašima omogućili da predstavljaju našu zemlju i u uniformi na sportskim terenima, ali i dalje jačali ulogu sporta u našim Oružanim snagama BiH - zaključio je Helez.

Sastanku s ministrom obrane BiH Zukanom Helezom nazočili su i pomoćnik ministra obrane BiH za politiku i planove Dženan Redžo sa suradnicima, pukovnik Edin Pašović iz MO BiH i Ante Šimović, predsjednik Saveza tajlandskog boksa BiH.