Trivić: Naredne godine RS stiže na naplatu 1,7 milijardi KM kredita

Republici Srpskoj naredne godine na naplatu stiže 1,7 milijardi KM kredita. Vlada RS će sigurno tražiti način da uzme novo zaduženje za otplatu, ali prostor za zaduživanje se sužava - izjavila je danas Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta.

Otplata kredita

Ona je na konferenciji za novinare rekla da je svaka naredna godina za otplatu kredita sve teža, te je upozorila da je RS dvostruko zaduženija od Federacije BiH.

- Naš ukupan dug je oko 6,7 milijardi KM, a FBiH 6,8 milijardi koja je dvostruka veća po broju stanovnika i po BDP. Zaduženost po glavi stanovnika u RS je veća od 6.000 KM, a u FBiH je oko 3.000 KM. Ovo su sve zvanični podaci Ministarstva finansija i trezora BiH - precizirala je Trivić.

Ona je dodala da predstavnici vlasti pokušavaju da nametnu tezu kako su neke razvijenije zemlje zaduženije od RS, ali tvrdi da se ne može praviti takva paralela.

- Razvijene zemlje imaju velik i potentan kapacitet otplate dugova, odnosno visoke i stabilne prihode i nije upitno vraćanje dugova. Dok je nama svaka sljedeća godina sve teža u smislu da je otplata teret RS. Dakle, tok duga je problemantičan, visoke su rate koje zaustavljaju brži ekonomski rast - navela je Trivić.

Ona je upozorila i na činjenicu da u RS ima manje radnika nego penzionera. Po podacima republičkih institucija, kako je dodala, ima više od 293.000 penzionera, a radnika 289.000.

Pokretanje privrede

- Napravićemo program za srpski new deal o tome kako pokrenuti privredu. Nama je potrebna potpuna obnova za čiji impuls Vlada ima sredstva, ali to ona neće uraditi jer sve usmjerava u potrošnju. Uradićemo mi kada dođe do promjene vlasti - rekla je Trivić.

Ona je podsjetila da se oglasila povodom odluke Ustavnog suda BiH koji je odbio apelaciju Milorada Dodika, ali je ponovila da žali "što smo izgubili tri godine jer nas je neko držao zarobljene u političkoj kritzi“.

-I poslije toga u NSRS povuku i ono što ne treba. Povukli su Zakon o imovini i kažu da nisu izdajnici. E, pa, jesu - kazala je Trivić.