IMA TEORIJU

Ivana Marić: Slučaj seksualnog zlostavljanja maloljetnica u MUP-u KS je spin SDA da se skrene pažnja s Tuzle i okrivi Trojka

„Neko“ je „slučajno“ baš tada anonimno prijavio dva policajca iz KS za seksualno zlostavljanje maloljetnice - zaključuje Marić

D. H.

7.11.2025

U opširnom komentaru koji ja objavila u svom Facebook komentaru, politička analitičarka Ivana Marić iznijela je viđenje posljednjih skandala s podvođenjem maloljetnicama vezanim uz policijske strukture u Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu.

- Spinovima su pokušali i odgovornost za zlostavljanje maloljetnica u TK, gdje je SDA na vlasti, relativizirati kroz jedan slučaj zlostavljanja u KS, gdje vlada Trojka. „Neko“ je „slučajno“ baš tada anonimno prijavio dva policajca iz KS za seksualno zlostavljanje maloljetnice, od čega je jedan odmah pušten. I odjednom Sebija izražava brigu za djevojčice, pokušavajući za to okriviti Trojkine kadrove iz Sarajeva, ne spominjući SDA kadrove iz Tuzle. A nije rekla ni riječ kada je kadar SDA bio osumnjičen za zlostavljanje maloljetnice prije 15 godina - napisala je Marić.


Ivana Marić. Screenshot

