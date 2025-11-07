Godinu od primjene Registra pedofila u FBiH: Zatvoreni podaci, otvorena pitanja

Zakon o posebnom registru lica pravomoćno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima, kolokvijalno nazvan Registar predofila, primjenjuje se nešto više od godinu. U ovaj registar, koji se vodi po principu kartoteke i elektronske baze podataka, bit će zavedene sve pravosnažno osuđene osobe za krivična djela protiv spolne slobode i morala koja su počinjena prema djeci i maloljetnicima, a prema Krivičnom zakonu FBiH. Trgovina ljudima To su silovanje, spolni odnošaj s nemoćnom osobom, spolni odnošaj zloupotrebom položaja, prinuda na spolni odnošaj, spolni odnošaj s djetetom, bludne radnje, zadovoljenje pohote pred djetetom ili maloljetnikom, navođenje na prostituciju, trgovina ljudima, organizirana trgovina ljudima, iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije, upoznavanje djeteta s pornografijom te rodoskrvnuće. Prema Zakonu, posebne kantonalne registre vode kantonalni MUP-ovi, a federalni vodi nadležna organizaciona jedinica Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Iako će svi podaci u registru biti trajni, podaci iz ove evidencije bit će zatvoreni za širu javnost.

Tako je potpuna nepoznanica koliko osoba je godinu poslije upisano u ovaj registar. Iz Federalne uprave policije (FUP) su naš upit o tome kazali da za javnost nisu dostupni ni ti podaci, jer je Registar pod oznakom tajnosti! Ipak, Zakonom je predviđeno da se podaci iz Registra mogu dati i organima, organizacijama i ustanovama koje u okviru svojih nadležnosti ostvaruju redovan kontakt s djecom, ako za to postoji opravdan interes. Podaci iz Registra Brojne nevladine organizacije nisu bile zadovoljne donesenim rješenjem. Nedžada Avdić, pravnica u Udruženju „Napravi razliku“, upravo, ukazuje na to da podaci iz Registra nisu dostupni javnosti. Premda je dobro, kaže za „Avaz“, da se podaci daju onim ustanovama i organizacijama koje iz svoje nadležnosti ostvaruju neposredan kontakt s djecom ako za to postoji opravdan interes, pitanje je, naglašava, koliko se to poštuje prilikom prijema u radni odnos. - Ti organi su dužni zatražiti od nadležnih za vođenje Registra podatak je li osoba upisana u tu evidenciju. Dakle, kandidati koji se prijavljuju za radna mjesta ili angažman za obavljanje poslova koji dovode do neposrednog kontakta s djecom, moraju se na poseban način ispitivati i propitivati kako bi se vidjelo jesu li registrovani, jesu li osuđeni za pedofiliju - kaže nam Avdić.

