U naselju Lipnica klanjana dženaza Zajimu Malkočeviću koji je stradao u požara u Domu penzionera

7.11.2025

U tuzlanskom naselju Lipnica danas je klanjana dženaza Zajimu (Salke) Malkočeviću (74), koji je tragično stradao u požaru u Domu penzionera u Tuzli. Brojni mještani, prijatelji i saborci okupili su se kako bi odali posljednju počast čovjeku kojeg su svi pamtilli po dobroti, skromnosti i vedrom duhu.

Zajim Malkočević bio je borac Armije Republike Bosne i Hercegovine, a posljednju deceniju života, zbog narušenog zdravlja, proveo je u Domu penzionera Tuzla.

Dženazi su, uz porodicu i prijatelje, prisustvovali i saborci, kao i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, koji je izrazio saučešće porodici i podsjetio na doprinos koji je Malkočević dao u odbrani zemlje.

