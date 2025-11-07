Dodik dobio neočekivani poklon u Trebinju: Umjetnička slika prikazuje ga kako jaše konja uz zastavu RS

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik danas je u Trebinju dobio neuobičajen i upečatljiv poklon – umjetničku sliku na kojoj je prikazan kako jaše konja, s podignutim rukama i uz zastavu entiteta Republika Srpska.

Riječ je o djelu diplomiranog slikara Darka Petrovića, porijeklom iz Bajine Bašte, koji je završio Likovnu akademiju u Trebinju. Petrović je ranije jedan svoj rad poklonio i bivšem generalnom sekretaru SNSD-a Luki Petroviću.

Na fotografiji s događaja vidi se Dodik kako drži sliku zajedno s autorom, dok je platno prikazano u punoj veličini. Umjetnik je lidera SNSD-a naslikao u plavom odijelu, na bijelom konju u pokretu, u sceni koja podsjeća na poznate epske kompozicije.

Poklon je uručen tokom Dodikove posjete Trebinju, a prizor je odmah privukao pažnju građana i korisnika društvenih mreža.