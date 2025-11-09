Prije 32 godine projektilima HVO-a srušen Stari most u Mostaru

Na današnji dan, 9. novembra 1993. godine, nakon što je više puta pogođen tenkovskim projektilima Hrvatskog vijeća obrane, srušen je Stari most u Mostaru, jedan od najstarijih u Bosni i Hercegovini, sagrađen 1566. godine. Taj čin snimljen je kamerama, a snimak je brzo obišao cijeli svijet. Stari most je djelo osmanskog arhitekte Mimara Hajrudina, a njegovo rušenje često se spominje u kontekstu potpunog poraza civilizacije tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu (1992. - 1995.). Obnovljen 2004. godine Za rušenje Starog mosta direktno se smatra odgovornim Slobodan Praljak, bivši čelnik Glavnog stožera HVO-a, koji je tokom izricanja osuđujuće presude popio otrov u sudnici Međunarodnog suda za bivšu SFR Jugoslaviju u Hagu, u novembru 2017. godine. Stari most, visok 24 metra u najvišem dijelu, obnovljen je i otvoren u julu 2004. godine, a 2005. godine uvršten je na listu UNESCO-ovih zaštićenih spomenika kulture.

Rođen ruski pisac Ivan Sergejevič Turgenjev 1818. - Rođen ruski pisac Ivan Sergejevič Turgenjev, jedan od najznačajnijih predstavnika realizma. Bio je prvi ruski pisac čija su djela prodrla na Zapad, gdje je čitan s divljenjem i za života je uživao mnogo veći ugled u francuskim nego u ruskim književnim krugovima. Djela: romani "Očevi i djeca", "Plemićko gnijezdo", "Rudin", "Dim", "Novina", "Uoči novih dana", pripovijetke "Proljećne vode", "Asja", "Lovčevi zapisi", drama "Mjesec dana na selu". 1905. - Erika Man (Mann), njemačka književnica i glumica, kćerka slavnog pisca Tomasa Mana (Thomas), rođena je na današnji dan. 1914. - Američka filmska glumica austrijskog porijekla Hedvig Kisler, poznata kao Hedi Lamar (Hedy Lamarr), rođena je na današnji dan. U holivudskim filmovima, kao što su "Samson i Dalila" i "Alžir", igrala je uloge fatalnih žena. Izazvala je 1933. senzaciju svlačenjem u filmu "Ekstaza". Napisala je autobiografsku knjigu "Ekstaza i ja". Lamar je bila inovatorica u području bežičnih komunikacija, pa se na današnji dan, prema datumu njenog rođenja, obilježava i Međunarodni dan izumitelja, jer bez njenog izuma danas bi bio nemoguć WiFi. 1936. - Rođen Mihail Talj, šahovski velemajstor i svjetski šampion u šahu. 1946. - Sarajevska opera zvanično započela svoj rad svečanom premijerom opere “Prodana nevjesta” Bedžiha Smetane. 1951. - Umro Sigmund Romberg, američki kompozitor mađarskog porijekla, jedan od najpoznatijih kompozitora popularne muzike 20. stoljeća. Komponovao je 70-ak mjuzikala, opereta i revija.

Rođena Merima Njegomir, pjevačica narodne muzike 1953. - Rođena Merima Njegomir, srbijanska i regionalna pjevačica narodne muzike sa statusom istaknutog estradnog umjetnika. Dobitnica je velikog broja priznanja, te više od dvadeset nagrada na mnognim muzičkim festivalima. U toku karijere Merima je snimila više od trideset nosača zvuka (studijskih albuma i singl-ploča) i otpjevala čuvene hitove: „Ivanova korita“, „Što je lepo kad se neko voli“, „Opilo nas vino“, „Da nije ljubavi tvoje“, „ Zelene su oči tvoje“, „Mezimica“… Osim komponovanih, pjevala je i snimala i sevdalinke, starogradske pjesme, romanse, kao i pjesme na dvadeset stranih jezika, među kojima i na kineskom, hebrejskom, grčkom, italijanskom, mađarskom, francuskom. Bila je urednica Narodne redakcije RTS-a, te posebno posvećena projektima očuvanja i promocije tradicionalne muzike. Preminula je od raka pankreasa, 20. novembra 2021. godine, a sahranjena u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Njena posljednja pjesma „Ljubav traje” objavljena je na dan njene smrti. 1953. - Umro velški pisac Dilen Marle Tomas (Dylan Marlais Thomas). Pisao je pjesme, priče i radijske drame. Najpoznatije djela: zbirka poezije "Smrt i ulazi", radiodrama "Pod mliječnom šumom" i autobiografska skica "Portret umjetnika kao mladog psa". 1970. - Preminuo francuski državnik Šarl de Gol (Charles de Gaulle), osnivač i prvi predsjednik Pete republike, koji je kao vođa pokreta "Slobodna Francuska" u Drugom svjetskom ratu simbolizovao francuski otpor nacistima. 1974. - Rođen Alesandro Del Pjero (Alessandro Del Piero), italijanski fudbaler kojeg mnogi smatraju najboljim igračem svoje generacije. Slavni Pele ga je izabrao među 125 najboljih igrača svih vremena, a UEFA ga je uvrstila na popis najboljih evropskih fudbalera u proteklih 50 godina. 1985. - Ruski velemajstor Gari Kasparov s 23 godine postao najmlađi svjetski prvak u historiji šaha. U meču za titulu pobijedio je također ruskog velemajstora Anatolija Karpova rezultatom 13:11. 1989. - Istočnonjemačke vlasti ukinule zabranu prelaska iz istočnog u zapadni dio Njemačke, a iste večeri okupilo se hiljade građana koji su počeli rušenje Berlinskog zida. 1991. - Umro francuski pjevač i glumac italijanskog porijekla Iv Montan (Yves Montand), koji je svjetsku slavu postigao filmom "Nadnica za strah". Ostali filmovi: "Vrata noći", "Heroji su umorni", "Vještice iz Salema", "Veliki plavi put", "Volite li Bramsa", "Hajde da se volimo", "Z", "Priznanje". Godine 1949., upoznao je glumicu Simon Sinjore (Simone Signoret) s kojom se ubrzo vjenčao i bio u sretnom braku do kraja života, što je bilo neobično za jedan glumački par. Nakon što je 1965. izdao posljednji album i 1968. trijumfalno nastupio u pariskoj Olimpiji, napustio je muzičku scenu.

