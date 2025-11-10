Prije 28 godina bh. film „Savršeni krug“ osvojio Tokyo Grand Prix

Na današnji dan 1997. godine bosanskohercegovački reditelj Ademir Kenović i njegov film "Savršeni krug“ osvojili su nagrade na prestižnom Međunarodnom filmskom festivalu u Tokiju. U konkurenciji za glavnu nagradu, takmičilo se 13 filmova, ali je žiri na kraju odlučio da Tokyo Grand Prix dobiju dva filma: bosanskohercegovački “Savršeni krug” i njemački film “Jenseits der Stille”. Osim ove značajne nagrade, Ademir Kenović osvojio je i nagradu za najboljeg reditelja upravo za film “Savršeni krug”, koji je osvojio i nagrade na sljedećim filmskim festivalima: Cannes Film Festival, Paris Film Festival, St. Louis International Film Festival, Valladolid International Film Festival, što je ukupno šest.

Martin Luter . Wikipedia.org Martin Luter . Wikipedia.org

Rođen njemački vjerski reformator Martin Luter 1483. - Rođen njemački vjerski reformator Martin Luter (Luther), osnivač protestantizma u Njemačkoj, najznačajniji među vođama evropske crkvene reformacije. Njegovi spisi i prevod Biblije odlučujuće su utjecali na stvaranje jedinstvenog njemačkog književnog jezika. 1668. - Francuski kompozitor i orguljaš Fransoa Kupren (Francois Couperin), centralna ličnost muzičkog života Pariza početkom 18. vijeka, rođen je na današnji dan. Bio je dvorski klavsenista i muzički učitelj djece francuskog kralja Luja XIV. 1759. - Rođen njemački pisac, filozof, historičar i teoretičar umjetnosti Johan Kristof Fridrih fon Šiler (Johann Christoph Friedrich von Schiller), najznačajniji njemački klasični dramatičar. Godine 1789., postao je profesor historije na Jenskom univerzitetu. Između 1795. i 1800. izdavao je časopise "Hore" i "Almanah muza". Djela: drame "Razbojnici", "Don Karlos", tragedije "Fijeskova zavjera u Đenovi", "Spletka i ljubav", "Djevica orleanska", balade "Polikratov prsten", "Jemstvo” i dr. 1891. - Umro francuski književnik Žan Nikolas Artur Rembo (Jean Nicolas Arthur Rimbaud), preteča simbolizma i nadrealizma, čija je poezija snažno utjecala na francuske i svjetske pjesnike novim pjesničkim jezikom i neuobičajenom metaforikom. Većinu pjesama je napisao prije 20. godine života, a u 17. čuvenu poemu "Pijani brod". 1925. - Rođen velški pozorišni i filmski glumac Ričard Barton (Richard Burton), koji se sjajnim talentom najprije nametnuo u pozorištu, igrajući karakterne uloge u dramama Vilijama Šekspira (William Shakespeare), poslije čega je ostvario sjajnu karijeru u kultnim filmovima poput "Kleopatre", "Bekete", "Ane od hiljadu dana", "Ukroćene goropadi", "Dr. Fausta", "Komedijaša", "Trockog", "Sutjeske"… U jugoslavenskom filmu „Sutjeska“ igrao je Josipa Broza Tita. Poznat je i kao suprug slavne holivudske glumice Elizabet Tejlor (Elisabeth Taylor) s kojom se dva puta vjenčavao, te zajedno glumio u 11 filmova. Barton je umro 1984., u 58. godini života.

Dragan Stojnić . Vijesti.me Dragan Stojnić . Vijesti.me