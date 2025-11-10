Prije 28 godina bh. film „Savršeni krug“ osvojio Tokyo Grand Prix

Na današnji dan 1997. godine bosanskohercegovački reditelj Ademir Kenović i njegov film "Savršeni krug“ osvojili su nagrade na prestižnom Međunarodnom filmskom festivalu u Tokiju.
U konkurenciji za glavnu nagradu, takmičilo se 13 filmova, ali je žiri na kraju odlučio da Tokyo Grand Prix dobiju dva filma: bosanskohercegovački “Savršeni krug” i njemački film “Jenseits der Stille”.
Osim ove značajne nagrade, Ademir Kenović osvojio je i nagradu za najboljeg reditelja upravo za film “Savršeni krug”, koji je osvojio i nagrade na sljedećim filmskim festivalima: Cannes Film Festival, Paris Film Festival, St. Louis International Film Festival, Valladolid International Film Festival, što je ukupno šest.
1483. - Rođen njemački vjerski reformator Martin Luter (Luther), osnivač protestantizma u Njemačkoj, najznačajniji među vođama evropske crkvene reformacije. Njegovi spisi i prevod Biblije odlučujuće su utjecali na stvaranje jedinstvenog njemačkog književnog jezika.
1668. - Francuski kompozitor i orguljaš Fransoa Kupren (Francois Couperin), centralna ličnost muzičkog života Pariza početkom 18. vijeka, rođen je na današnji dan. Bio je dvorski klavsenista i muzički učitelj djece francuskog kralja Luja XIV.
1759. - Rođen njemački pisac, filozof, historičar i teoretičar umjetnosti Johan Kristof Fridrih fon Šiler (Johann Christoph Friedrich von Schiller), najznačajniji njemački klasični dramatičar. Godine 1789., postao je profesor historije na Jenskom univerzitetu. Između 1795. i 1800. izdavao je časopise "Hore" i "Almanah muza". Djela: drame "Razbojnici", "Don Karlos", tragedije "Fijeskova zavjera u Đenovi", "Spletka i ljubav", "Djevica orleanska", balade "Polikratov prsten", "Jemstvo” i dr.
1891. - Umro francuski književnik Žan Nikolas Artur Rembo (Jean Nicolas Arthur Rimbaud), preteča simbolizma i nadrealizma, čija je poezija snažno utjecala na francuske i svjetske pjesnike novim pjesničkim jezikom i neuobičajenom metaforikom. Većinu pjesama je napisao prije 20. godine života, a u 17. čuvenu poemu "Pijani brod".
1925. - Rođen velški pozorišni i filmski glumac Ričard Barton (Richard Burton), koji se sjajnim talentom najprije nametnuo u pozorištu, igrajući karakterne uloge u dramama Vilijama Šekspira (William Shakespeare), poslije čega je ostvario sjajnu karijeru u kultnim filmovima poput "Kleopatre", "Bekete", "Ane od hiljadu dana", "Ukroćene goropadi", "Dr. Fausta", "Komedijaša", "Trockog", "Sutjeske"… U jugoslavenskom filmu „Sutjeska“ igrao je Josipa Broza Tita. Poznat je i kao suprug slavne holivudske glumice Elizabet Tejlor (Elisabeth Taylor) s kojom se dva puta vjenčavao, te zajedno glumio u 11 filmova. Barton je umro 1984., u 58. godini života.
1937. - U Beogradu rođen Dragan Stojnić, jedan od najboljih srbijanskih i jugoslavenskih pjevača šansona. Živio je u Sarajevu, Banjoj Luci, Skoplju i Beogradu, gradovima koji su obilježili njega i njegovo muzičko stvaralaštvo. Na muzičkoj sceni je proveo skoro 40 godina. Stojnićevi počeci vezuju se za sarajevski ansambl “Prijatelji”, a prvi veliki uspjeh postigao je 1964. godine pobjedom na festivalu u Kraljevu “Mikrofon je vaš” s pjesmom “Bila je tako lijepa”, koja se i danas smatra jednom od najboljih šansona ikad snimljenih na prostoru naše regije. Dragan Stojnić je preminuo u Beogradu, 19. marta 2003. godine.
1938. - Umro turski državnik Mustafa Kemal-paša Ataturk, "otac" moderne Turske, pod čijim je vođstvom, 1923., proglašena republika Turska, a on je postao njen prvi predsjednik. Tokom 18 godina vladavine proveo je najznačajnije reforme u turskoj historiji. Proklamovao je jednakost svih građana, provodio agrarnu reformu, donio savremene zakone, reformisao jezik i pravopis, ukinuo kalifat, dao izborno pravo ženama... Jedan je od tvoraca Balkanskog saveza 1934. godine.
1970. - Lansirana svemirska letjelica (Mjesečeva sonda) Lunohod 1.
1974. - Rođena Kristina Kovač, srbijanska pjevačica i kompozitorica. Kćerka je poznatog kompozitora Kornelija Bate Kovača, čiji je muzički talent i naslijedila te je još kao devojčica učila da svira klavir, a komponovala kao tinejdžerka. Popularnost je stekla tokom devedesetih godina prošlog vijeka, kada je sa sestrom Aleksandrom osnovala R&B sastav „K2“. Bila je članica žirija u prvoj sezoni muzičkog šou programa X Factor Adria.
2007. - Preminuo američki pisac Norman Majler (Mailer), dvostruki dobitnik Pulicerove nagrade. Kada je stupio na književnu scenu svojim prvim romanom «Goli i mrtvi», imao je samo 25 godina, ali je odmah postao slavan. Poznat je i po pisanju biografija javnih ljudi, poput Pabla Pikasa (Picasso), Muhameda Alija (Muhammad), Merilin Monro (Marilyn Monroe)...
2008 - Umrla južnoafrička pjevačica i svjetski simbol borbe protiv aparthejda Mirijam Makeba (Miriam), poznata kao "Mama Afrika" i "kraljica afričke muzike".
2011. - Preminuo Petar Kralj, srbijanski i regionalni glumac. Tokom karijere odigrao je više od 200 uloga u filmovima i TV serijama, a na pozorišnim daskama glumio je više od tri hiljade puta. Dobitnik je brojnih nagrada, među kojima najveće srbijanske glumačke pozorišne nagrade „Dobričin prsten“, te nagrade za životno djelo „Pavle Vuisić“.