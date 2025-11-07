Sastanak predstavnika BHAAAS-a i Ureda za dijasporu Kantona Sarajevo

U uredu Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka (BHAAAS), smještenom u Kampusu Univerziteta u Sarajevu, održan je sastanak predstavnika BHAAAS-a i Ureda Vlade Kantona Sarajevo za dijasporu.

Tema sastanka bila je unaprjeđenje saradnje i jačanje institucionalne podrške programima koji povezuju bosanskohercegovačku dijasporu sa akademskim, naučnim i stručnim institucijama u BiH.

Aktuelni predsjednik BHAAAS-a prof. dr. Adnan Begović istakao je značaj trajnog partnerstva institucija u BiH i stručnjaka iz dijaspore, naglasivši da „ovakvi susreti potvrđuju legitimitet i kontinuitet BHAAAS-a, kao organizacije koja već gotovo dvije decenije povezuje znanje, iskustvo i energiju stručnjaka iz cijelog svijeta s domovinom“.

- BHAAAS je most između dijaspore i Bosne i Hercegovine, ali predstavlja i dokaz da znanje i nauka ne poznaju granice. Institucionalna podrška našim projektima i programima ključna je za daljnji rast i održivost, dodao je prof. Begović, saopćeno je iz BHAAAS-a.

Uime Vlade Kantona Sarajevo sastanku je prisustvovao Emir Ibrahimagić, šef Ureda za dijasporu, koji je naglasio da „BHAAAS predstavlja jednu od najznačajnijih organizacija bh. dijaspore“.

- Dani BHAAAS-a prepoznajemo kao najveći godišnji dijasporski događaj na području Kantona Sarajevo, a saradnju s BHAAAS-om kao strateški pravac u jačanju naučne i stručne povezanosti s našim ljudima širom svijeta, izjavio je Ibrahimagić.

Tokom sastanka, predstavnici BHAAAS-a uručili su gostima monografiju 'BHAAAS 2007–2020', publikaciju koja dokumentuje impresivnu tradiciju organizacije i svjedoči o njenom kontinuiranom doprinosu razvoju nauke, obrazovanja, umjetnosti i društva u BiH.

U otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi dogovoreni su konkretni koraci za buduću saradnju, uključujući podršku projektima prenosa znanja, zajedničke programe sa univerzitetima te jačanje vidljivosti uspjeha bh. stručnjaka u dijaspori. Sastanak je završio u duhu zajedničkog entuzijazma i uvjerenja da su povezanost, razmjena znanja i međusobna podrška ključni za napredak Bosne i Hercegovine.

Bosanskohercegovačko-američka akademija umjetnosti i nauka (BHAAAS) osnovana je 2007. godine s misijom promovisanja nauke, obrazovanja, inovacija i profesionalne izvrsnosti među stručnjacima porijeklom iz Bosne i Hercegovine širom svijeta. Organizacija okuplja više od 400 članova među kojima su univerzitetski profesori, naučnici, ljekari, inženjeri, umjetnici i poduzetnici koji radom doprinose razvoju globalne akademske i naučne zajednice, ali i jačanju veza sa domovinom.

Kroz aktivnosti poput Dana BHAAAS-a, akademija gradi most između domaćih institucija i dijaspore, podstiče međunarodnu saradnju te omogućava razmjenu znanja i iskustava koja direktno utječu na razvoj nauke, tehnologije i društva u Bosni i Hercegovini.