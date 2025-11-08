U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Čampari taraba za advokaturu

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Čampari taraba za advokaturu.
Nakon što je dugogodišnji državni teško kompromitirani tužilac Dubravko Čampara u aprilu ove godine podnio ostavku Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i predao zahtjev za upis u imenik advokata, njegov zahtjev i dalje je na čekanju.
Razlog za to je, kako saznajemo, veliki otpor advokata u Sarajevu koji ga ne žele ga u Komori zbog aktivne istrage Tužilaštva BiH, ali i zbog montiranja procesa, veza s kriminalcima.
Na području BiH sve više zapljena naoružanja: Hiljade komada nelegalno oružja u rukama građana.
O aktuelnoj političkoj situaciji, političkim nadmudrivanjima i evropskom putu za "Dnevni avaz" govorio je ministar pravde BiH Davor Bunoza.
Jovan Kalaba, predsjednik CIK BiH za "Avaz" je govorio o prijevremenim izborima u RS. Optimističan je da će sve za izbore završiti u zadatim rokovima.
Pad broja studenata jedan u nizu dokaza demografske katastrofe: Za nekoliko decenija doći će do "smjene stanovništva".
Posljedice požara u Domu penzionera: Preminula još jedna žrtva na UKC-u Tuzla.
U Mostaru okončano suđenje za ubistvo Denisa Sadikovića. Svjedočenje Adnana Šljivića za javnost ostalo tajna.
Alma Tuzi Leptir zvukom vraća balans u tijelo. Više o tome čitajte na stranama mozaika.
Nakon tragedije u Tuzli, ustanove za smještaj starijih pojačavaju mjere zaštite.
Srbi ruše svoj simbol otpora zbog Trampa. Više o tome čitajte na stranama globusa.
Svakako ne zaboravite pročitati naš sedmični prilog "Panorama".
Mufid Garibija, sarajevski arhitekta i poznavalac historije grada napisao je tekst: Kako je plahovita Miljacka nosila mostove.
Donosimo vam analizu pobjede Zorana Mamdanija na izborima za gradonačelnika u Njujorku.
DJ Ismir Gagula za "Dnevni avaz" govorio je o clubbing sceni.
Pjevačica Sara Reljić za naš list je iskreno govorila o ljubavnom razočarenju, strahu od osude publike, ali i o medijskim natpisima koji su je, kako kaže, nepravedno obilježili.
Čitajte i o ovogodišnjem izboru za Miss Universe, te o Jazz Festu Sarajevo koji i ove godine potvrđuje status jednog od najznačajnijih kulturnih događaja u regiji.
Na stranama sporta čitajte ko će nastupiti za mladu reprezentaciju BiH u nastavku kvalifikacija za EURO.
Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.
Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.