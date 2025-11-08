CIK BiH: Počinje izborna kampanja za prijevremene izbore za predsjednika RS

U slučaju povrede ove norme, Centralna izborna komisija BiH je ovlaštena da provede postupak i izrekne sankcije, navode iz CIK-a

A. O.

8.11.2025

U skladu s Uputstvom o rokovima izbornih aktivnosti za održavanje prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, koji će biti održani u nedjelju, 23. novembra, danas službeno počinje izborna kampanja i traje do 22. novembra do 7 sati ujutro, kad počinje izborna šutnja, saopćeno je iz Centralne izborne komisije (CIK) Bosne i Hercegovine.

Prema odredbama Izbornog zakona BiH, "Izborna kampanja" je period kada politički subjekti, na zakonom utvrđen način upoznaju birače i javnost sa svojim programima i kandidatima za predstojeće izbore.

- Posebno naglašavamo da je političkim subjektima zabranjeno da putem medija iznose lažne informacije koje bi mogle ugroziti integritet izbornog procesa i dezinformirati birače. U slučaju povrede ove norme, Centralna izborna komisija BiH je ovlaštena da provede postupak i izrekne sankcije - navode iz CIK-a.

Centralna izborna komisija BiH poziva političke stranke, kandidate i pristalice političkih stranaka, kao i neovisne kandidate i njihove pristalice, da se uzdrže od izjava koje dižu tenzije, da vode fer izbornu kampanju.

