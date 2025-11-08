Na putevima u BiH saobraća se po vlažnom i klizavom kolovozu

Na bosanskohercegovačkim cestama jutros se saobraća po mjestimično vlažnom i klizavom kolovozu.

U višim planinskim predjelima i preko prevoja mogući su odroni zemlje i kamenja na kolovoz uslijed temperaturnih oscilacija, a magla i niska oblačnost smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove.

Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog radova na postavljanju završnog sloja asfalta saobraćaj je obustavljen, a vozila su preusmjerena na pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.

Sanacija klizišta

U toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina, gdje u vremenu od 08 do 17 sati dolazi do obustava u trajanju do 45 minuta.

Zbog saniranja aktivnog klizišta na regionalnoj cesti Ostrožac–Buturović Polje, saobraćaj je privremeno obustavljen. Alternativni pravci su u funkciji i preporučuje se korištenje istih do završetka radova.

Radovi su aktuelni i na dionicama autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever i Visoko-Kakanj, kao i na magistralnim cestama: Vrtoče–Bosanski Petrovac (područje Medenog Polja), Semizovac-Olovo, Žepče–Maglaj (lokacija Ozimica), Zavidovići-Vozuća (u mjestu Krivaja), Klašnice-Banja Luka, Jajce-Crna Rijeka, Jablanica-Blidinje (Jablanica-Kosne Luke), Konjic-Jablanica (Ostrožac), Jablanica-Prozor (naselje Mirci), Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Gacko-Foča (u Sastavcima), Mostar-Čitluk (na ulazu u Čitluk) kao i na ulazu u Neum.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima, trenutna zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak.

Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).

- Napominjemo vozače da je od 01.11. na cestama u Bosni i Hercegovini, obavezno posjedovanje zimske opreme - navode iz BIHAMK-a.