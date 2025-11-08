SNSD započinje izbornu kampanju, otkrili i slogan

Kandidat SNSD-a za predsjednika bh. entiteta RS Siniša Karan poručio je "da će pobijediti Republika Srpska" i da je vrijeme da se još jednom potvrdi šta se brani.

SNSD se sprema za prijevremene izbore koji će biti održani 23. novembra, iako su se ranije bunili u javnosti povodom toga.

Bivši predsjednik RS i aktuelni lider SNSD-a Milorad Dodik prepustio je funkciju predsjednika entiteta Ani Trišić-Babić do izbora.

Slogan SNSD-a za izbore glasi: "Za Dodika - Pobjediće Srpska - Za Karana", a na plakatu se nalaze Milorad Dodik, Siniša Karan i Željka Cvijanović.

- Vrijeme je da još jednom potvrdimo ko smo, šta branimo i zašto stojimo uspravno. Vrijeme je da potvrdimo mandat koji je narod dao predsjedniku Miloradu Dodiku prije tri godine - poručio je Karan.

Karan je dodao da predstoje izbori koji nisu obični već da je u pitanju plebiscit na kojem treba da se zaštiti i potvrdi narodna volja.

- Naš put je jasan. To je put slobode, mira i snažne Srpske. Put koji je trasirao predsjednik Milorad Dodik, put jedinstva i državnosti. Pred nama nije izbor između imena, već između dva puta, između nas koji slušamo svoj narod i onih koji slušaju tuđe naloge - istakao je Karan na platformi X.

On je istakao da zna za koga je - za RS, za njen narod, za pravdu i istinu.

- Ja sam za Srpsku, a ne za Šmita. Za Srpsku koja ne kleči, već stoji uspravno! Republika Srpska se ne brani praznim riječima i parolama, već djelima, srcem, radom i odlučnošću. Pobijedit će Srpska - naveo je Karan.

Protukandidat Karanu bit će Branko Blanuša iz SDS-a kojeg podržava cijela opozicija.