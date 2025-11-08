Ivo Komšić: U Vašingtonu smo likvidirali Herceg-Bosnu, u Dejtonu smo morali likvidirati RS, Alija mi je sve priznao

Profesor doktor Ivo Komšić otkrio je šta se događalo u Dejtonu (Daytonu) prije trideset godina.

- Od nas sedam, samo smo Zubak i ja bili „protiv“. Zubak zbog Posavine, a moja ideja je bila federalizacija BiH, ali Holbruk (Holbrooke) je sve usmjerio u drugu stranu – u entitetske podjele. U Dejtonu su legalizirali ratne ideje i ciljeve Miloševića i Tuđmana. Ako smo u Vašingtonu (Washingtonu) likvidirali Herceg-Bosnu, onda smo u Dejtonu morali likvidirati RS. Dejton je greška jer smo mi bili vojni i politički pobjednici. Oni su sve izgubili, a mi smo im dali RS. Ne zavaravajte se: neće biti Dejtona 2 -kazao je profesor Ivo Komšić u programu Face TV.

Dodao je da je „iza naših leđa dogovorena legalizacija RS-a mjesec dana nakon „Oluje“.

- O njima Holbruk (Holbrooke) nije dao da se pregovara – to je bilo dogovoreno i potpisano! Iza leđa Predsjedništva je potpisan sporazum o priznanju RS-a – istakao je Komšić.

Na pitanje voditelja je li Muhamed Šaćirbegović imao dozvolu od Alije Izetbegovića da potpiše, Komšić odgovara potvrdno.

- Dobio je nalog od Alije da potpiše. Priznao mi je godinama poslije. Jedva je prelomio preko jezika! Imam originalni primjerak Dejtonskog sporazuma – ističe Komšić.

Na pitanje je li Dejton bio greška, Komšić je odgovorio potvrdno. Kazao je da su unutra ubačene stvari koje blokiraju državu. Ipak, poručuje kako nas sada samo spašava Dejton.

- Da nam nije Dejtona, ovi bi podijelili državu. Dodik bi proveo secesiju, Čović i Bakir bi se dogovorili oko dva entiteta u Federaciji! Ako se držimo slova Dejtona – to nije moguće. Sad i ja kažem: držimo se Dejtona, bez obzira što znam šta sve ne valja u njemu! Holbrooke je znao za ovo. Bio je dobar diplomata, znao je za sve naše ratne opcije! Ratne opcije su ugrađene u Dejton – nisu poništene! Ako se zatvori OHR, ruši se Dejton. Napadaju Nikšića što kaže „treba spengati kriminalce“. Pa naravno da kriminalce treba spengati. Dosta je više! Trideset godina nam izvlače pare i pljačkaju nas. Dosta je više kriminala. Hapse ljude što su ukrali drva, a političari kradu milione. Treba spengati sve političke kriminalce, Nikšić je upravu - kazao je Komšić.