Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POGINULO 13 LJUDI

Protest u Tuzli: Građani traže ostavke nakon tragedije u Domu penzionera i podvođenja maloljetnica

Oni su se okupili na protestu ispred zgrade Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona iskazujući svoje nezadovoljstvo

Građani izašli na ulice - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+2
A. O.

8.11.2025

Nakon što se u Tuzli u utorak dogodio stravičan požar u Domu penzionera gdje je smrtno stradalo 13 osoba, danas su građani izašli na ulice Tuzle.

Oni su se okupili na protestu ispred zgrade Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona iskazujući svoje nezadovoljstvo. Građani Tuzle traže ostavke nadležnih.

Veliki nemar i briga o korisnicima Doma i stravičan slučaj požara šokirao je javnost. 

Osim ove stravične tragedije, samo sedmicu ranije Tuzlanski kanton je potresla vijest i detalji o podvođenju maloljetnica na prostituciju. Da stvar bude gora, njih dvije su podvođene od strane policijskih službenika. 

Tuzla je danas na nogama, a podršku prisutnima pružio je i Muriz Memić, otac ubijenog Dženana Memića. 

Početak protesta počeo je minutom šutnje. 

Studentica iz Tuzle Ena Beganović obratila se prisutnima i izrazila je saučešće porodicama koji su izgubili svoje najmilije u požaru koji se desio u Domu penzionera u Tuzli. Rekla je da je sistem zakazao.

- Da li vas je stid? Da li vas je sramota da sistem zakazuje pod vašim prstima – poručila je ona nadležnima.

Dodala je da najranjivije kategorije stanovništva stradaju. 

- Pod čijom zaštitom maloljetnice bivaju podvođene od strane policajaca i profesora - upitala je ona. 

Poručila je da nadležni izdaju narod iz dana u dan. 

Nedžad Kahrimanović, stanovnik Tuzle obratio se danas prisutnima, pored drugih, te je poručio da se u Tuzli zataškavaju slučajevi.

- Uopšte ne spavam. Nije bitno koliko je nas. Bitno je da pošaljemo poruku da nećemo stati – naveo je Kahrimanović uz zahvalu svima koji su došli u Tuzlu.

Poručio je građanima da se ne boje. 

- Morate svakome reći da nisu upravu. Našim glasovima nas ubijaju. Hvala Vam što ste izašli. Pokušat ću svaki dan da protestujem. Hoćemo li uspjeti, to zavisi samo od vas - poručio je Kahrimanović. 

# PROTEST
# DOM PENZIONERA
# TUZLA
# DOM PENZIONERA TUZLA
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.