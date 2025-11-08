Na hospitalizaciji 12 pacijenata povrijeđenih u požaru u Domu penzionera

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla na hospitalizaciji je 12 pacijenata, povrijeđenih u požaru koji se dogodio u Domu penzionera Tuzla, saopćeno je danas iz te zdravstvene ustanove.

Na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju hospitalizirana su tri pacijenta, od kojih je jedan na aparatu za mehaničku ventilaciju.

Trenutno je pet pacijenata hospitalizirano na Klinici za plućne bolesti. Svi pacijenti su stabilnih vitalnih parametara.

Tri pacijenta hospitalizirana su na Klinici za interne bolesti, a zdravstveno stanje pacijenata je trenutno stabilno.

Na Klinici za urologiju hospitaliziran je jedan pacijent povrijeđen u požaru, koji je stabilnog zdravstvenog stanja, navodi se u saopćenju UKC Tuzla.