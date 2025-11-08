Izetbegović ovako vidi stvari: "Čović se izmiče od Dodika, ali u isto vrijeme ga i drži na životu"

Danas u Sarajevu zasjeda Glavni odbor Stranke demokratske akcije (SDA), a prije sjednice medijima se obratio stranački lider Bakir Izetbegović kazavši o čemu će danas raspravljati.

Razgovor o aktuelnoj situaciji

Izetbegović je rekao da će tema biti Milorad Dodik.

- Ono na čemu ću ja danas govoriti, kroz razgovor o aktuelnoj političkoj situaciji, jeste da Milorad Dodik mora biti odstranjen iz političkog života u potpunosti u BiH, inače nema ozdravljenja odnosa u BiH. Presude su jasne i Suda BiH i Ustavnog suda BiH i treba ih provesti do kraja - naveo je.

Govoreći o mogućem povratku koalicije sa HDZ-om i Draganom Čovićem, Izetbegović je rekao:

- Nema smisla pokušati izostaviti najjaču hrvatsku stranku - poručio je i otkrio da ga je Čović pozvao na sastanak.

- Popit ćemo kafu Čović i ja. Ne vidim u ovom času potrebe za sastankom delegacija. To može doći u obzir kada se završave izbori 2026. godine, ali treba razgovarati sa svakim. Ja ću vrlo rado razgovarati sa svakim, uključujući i gospodina Čovića - poručio je Izetbegović.

Zatim se osvrnuo na spekulacije o gašenju ili slabljenju utjecaja OHR-a.

- OHR mora ostati u punom kapacitetu, nikakvo slabljenje ne dolazi u obzir niti ikakvo zamrzavanje bonskih ovlasti. To je dio Dejtona, osigurač, mehanizam za deblokadu. Ako će se bilo šta intervenisati onda moramo kreirati vlastite mehanizme za deblokadu sistema. Ne možete primati plaću od 7.000 KM i ubijati ovu državu ne dolazeći na posao u Dom naroda ili Vijeće ministara - kazao je.

Upozorio na narativ protiv Bošnjaka i muslimana

Izetbegović je zatim upozorio na narativ koji se kreira i za koji misli da će se intenzivirati u narednom periodu na račun Bošnjaka i muslimana u BiH.

- Obraćam pažnju na narativ koji će slijediti i koji je nastao kroz savjete SNSD-ovcima od strane lobiasta, gdje su uložili desetine ili stotine miliona. Šta god se bude dešavalo, bit ćemo napadnuti da muslimanska većina ima namjeru zavladati na hrišćanima na ovim prostorima. Ova stvar nam se čini kao glupost, ali pada na plodno tlo kod raznovrsnih radikala. Na to treba obratiti pažnju. Mi ćemo se boriti kroz zakon o proporcionalnoj zastupljenosti da Bošnjaci u Stocu i diljem RS-a ostvare svoje ustavno pravo da budu proporcionano zasutpljeni, a oni će odgovoriti da muslimani pokušavaju zavladati nad hriščanima. Svaki naš pokušaj da se uspostavi ustavnopravni poredak i zaustavi diskriminacija ljudi i naroda bit će predstavljena na taj način - upozorio je.

Izetbegović je kazao da će biti riječi i o aferama koje potresaju BiH, femicidu, zaštiti djece i maloljetnika koji su u proteklom periodu maltretirani i zlostavljani od strane policajaca i uposlenika domova, kao i tragediji u tuzlanskom domu penzionera.

- Imamo moralnu krizu u BiH - zaključio je.