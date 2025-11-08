Divna gesta penzionera Petra iz BiH: Odlučio obradovati polaznike mekteba u Prozoru

U vremenu kada se širom regije svjedočimo napetostima i napadima na ljude samo zbog njihove vjere ili nacionalnosti, iz malog bosanskohercegovačkog grada Prozora stiže priča koja može biti primjer zajedništva i dobrote cijelom regionu, piše Anadolu.

Lokalni imam Nihad ef. Ahmetović podijelio je s novinarom Anadolije priču o tome kako je prozorski penzioner Petar Petrić odlučio obradovati najvrednije polaznike mekteba (osnovna islamska vjerska pouka) u Čaršijskoj džamiji u Prozoru.

Ahmetović je ispričao da se u džematu već tradicionalno organizuje Noć mekteba Prozor, tokom koje se najboljim polaznicima mektepske nastave pripremaju simbolični pokloni kao znak zahvalnosti za njihov trud.

- Šetajući gradom, sreo me moj prijatelj i komšija Petar. Zaustavio me i rekao: "Vidio sam da prikupljaš sredstva za kupovinu nagrada za polaznike mekteba, pa evo želim i ja učestvovati", i poklonio mi određeni iznos novca - ispričao je efendija Ahmetović.