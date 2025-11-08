Divna gesta penzionera Petra iz BiH: Odlučio obradovati polaznike mekteba u Prozoru

Poklonio mi je određeni iznos novca, ispričao je efendija Ahmetović

Džamija u Prozoru.

8.11.2025

U vremenu kada se širom regije svjedočimo napetostima i napadima na ljude samo zbog njihove vjere ili nacionalnosti, iz malog bosanskohercegovačkog grada Prozora stiže priča koja može biti primjer zajedništva i dobrote cijelom regionu, piše Anadolu.

Lokalni imam Nihad ef. Ahmetović podijelio je s novinarom Anadolije priču o tome kako je prozorski penzioner Petar Petrić odlučio obradovati najvrednije polaznike mekteba (osnovna islamska vjerska pouka) u Čaršijskoj džamiji u Prozoru.

Ahmetović je ispričao da se u džematu već tradicionalno organizuje Noć mekteba Prozor, tokom koje se najboljim polaznicima mektepske nastave pripremaju simbolični pokloni kao znak zahvalnosti za njihov trud.

- Šetajući gradom, sreo me moj prijatelj i komšija Petar. Zaustavio me i rekao: "Vidio sam da prikupljaš sredstva za kupovinu nagrada za polaznike mekteba, pa evo želim i ja učestvovati", i poklonio mi određeni iznos novca - ispričao je efendija Ahmetović.

Lokalni imam Nihad ef. Ahmetović. Anadolija

I ovim putem zahvalio je Petru na njegovim prilogu, navodeći kako važno da se ovakva gesta prepozna i cijeni: “Iako ovo mene, vjerujte, ne iznenađuje. Među nama zaista postoje dobri, plemeniti i čestiti ljudi. Ovaj primjer može biti podstrek drugima da čine dobro.”

Istakao je kako ga posebno raduje što Prozor i u ovim vremenima šalje poruku koja može biti primjer cijelom regionu.

- Posebno sada, kada na vijestima gledamo napade na druge samo zato što su drugačije vjere ili nacije - rekao je.

Ovo je samo jedna u nizu priča iz malog gradića na sjeveru Hercegovine, koji je još jednom potvrdio da su različitosti istinsko bogatstvo Bosne i Hercegovine i da međusobno poštovanje ostaje temelj njenog vjekovnog identiteta.

