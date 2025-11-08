U Tuzli održan protest građana zbog tragedije u Domu penzionera i podvođenja maloljetnica: Zatražene ostavke

Brojni građani Tuzle danas su izašli na ulice Tuzle i održali protest iskazujući svoje nezadovoljstvo zbog tragedije koja je pogodila Tuzlu.

Požar koji je buknuo u utorak u Domu penzionera u Tuzli odnio je čak 13 života, a 12 pacijenata i dalje je u bolnici.

Žrtve su preminule od trovanja ugljenmonoksidom.

Sedmicu ranije, Tuzlanski kanton je potresao slučaj podvođenja maloljetnica za koji su osumnjičeni policijski službenik, kao i profesor. Njihovo podvođenje trajalo je nekoliko mjeseci tokom protekle i ove godine.