U Tuzli održan protest građana zbog tragedije u Domu penzionera i podvođenja maloljetnica: Zatražene ostavke

Žrtve su preminule od trovanja ugljenmonoksidom

A. B.

8.11.2025

Brojni građani Tuzle danas su izašli na ulice Tuzle i održali protest iskazujući svoje nezadovoljstvo zbog tragedije koja je pogodila Tuzlu.

Požar koji je buknuo u utorak u Domu penzionera u Tuzli odnio je čak 13 života, a 12 pacijenata i dalje je u bolnici. 

Žrtve su preminule od trovanja ugljenmonoksidom.

Sedmicu ranije, Tuzlanski kanton je potresao slučaj podvođenja maloljetnica za koji su osumnjičeni policijski službenik, kao i profesor. Njihovo podvođenje trajalo je nekoliko mjeseci tokom protekle i ove godine. 

Prisutni građani Tuzle, ali i oni koji su došli iz drugih gradova BiH zatražili su danas ostavke nadležnih. 

