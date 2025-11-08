Softić: Evidentno je da postoji sinergija između SNSD-a i HDZ-a s ciljem blokade sistema

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Safet Softić (SDA) kritikovao je ponašanje HDZ-a i SNSD-a, tvrdeći da ove stranke blokiraju rad najvišeg zakonodavnog tijela u zemlji.

Softić je u Sarajevu izjavio novinarima da je HDZ u ponedjeljak opstruisao kvorum na sjednici Doma naroda, a da je istu taktiku u četvrtak primijenio i SNSD.

- Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Dragan Čović (HDZ) nas je pokušao ubijediti da je to iluzija, da niko ne blokira, da su to samo šumovi u komunikaciji između predsjedavajućeg Kemala Ademovića i njih dvojice kao članova kolegija - rekao je Softić.

Softić je istakao da je evidentno da postoji sinergija i sinhronizacija između SNSD-a i HDZ-a s ciljem blokade sistema, prvenstveno radi zaštite kadrova SNSD-a u vlasti, ali i slanja poruke građanima da se bez SNSD-a i HDZ-a ništa ne može pokrenuti u BiH.

Izrazio je zabrinutost da bi se mogla uspostaviti trajna blokada sve do narednih izbora, dodajući da ne vjeruje da će doći do ozbiljnijeg rada.

- Mislim da su malo poremećene vrijednosti u čitavom sistemu i da je previše i od Čovića i od zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Nikole Špirića (SNSD) sa ovim blokadama koje rade – rekao je Softić.