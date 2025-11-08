Oglasila se Sebija Izetbegović nakon skandalozne izjave o Lemezanu: Uslijedila i reakcija iz sarajevskog SDP-a

Zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Sebija Izetbegović (SDA) oglasila se danas na Facebooku nakon svog skandaloznog komentara na stav kantonalnog zastupnika Redže Lemezana (SDP), a pristigla je i reakcija iz SDP-a. - Kad uvrijeđeni dobacuje: "stručnjak bez diplome" dok ja prolazim, onda mislim da je do toga. Da sam imala diplomu bio bi pametniji i pristojniji? Ništa loše. Uglavnom su mi draga ta djeca čije sam mame porađala. Uglavnom. Ne uvijek, ti drugi su baš rijetki – poručila je Sebija na Facebooku.

Inače, ovaj njen status uslijedio je nakon što je ranije na Facebook objavi stranačke kolegice, predsjednice Kantonalne organizacije Žene SDA u Sarajevu Amele Divović, navela sljedeće: - Do mene je, ja sam mu majku porodila. Mea culpa (Moja greška)". Podsjetimo, Divović i Izetbegović su prokomentarisale stav Lemezana o odigravanju sporne košarkaške utakmice u sklopu Eurolige između Hapoela iz Tel Aviva i Dubaija u sarajevskoj Zetri, kao i o protestima dijela građana protiv odigravanja te utakmice. Protesti su bili i ispred zgrade kantonalne vlade.