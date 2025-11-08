Jovan Kalaba, predsjednik CIK-a BiH, za "Avaz": Vjerujem da ćemo u zadatim rokovima sve završiti za prijevremene izbore u RS

Jovan Kalaba, predsjednik Centralne izborne komisije (CIK) BiH, uvjeren je da će, uprkos pokušajima opstrukcije, prijevremeni predsjednički izbori u entitetu Republika Srpska, biti održani u nedjelju, 23. novembra.

Usluga transporta

- U ovom trenutku nemam nekih pravih informacija, ali mislim da ćemo u zadatim rokovima sve završiti. Očekujemo da se i ova situacija u vezi sa žalbom oko usluga transporta izbornog materijala završi. Optimističan sam do kraja u potpunosti - rekao je Kalaba za „Dnevni avaz“.

Nakon što su iz CIK-a BiH jučer poslali urgenciju Uredu za razmatranje žalbi BiH, iz ove institucije su odlučili ubrzati proceduru u vezi sa žalbom na javnu nabavku CIK-a BiH koja, praktično, usporava proces pripreme prijevremenih izbora u RS, te su zakazali hitnu sjednicu za 11. novembar.

Tako će Ured, umjesto, prvobitnog termina 13.novembra, u utorak na hitnoj sjednici razmatrati žalbu ponuđača TOP TLS d.o.o. Sarajevo, kojeg zastupa punomoćnica Grozda Đukić, advokatica iz Bijeljine, povodom Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača koja je donesena nakon otvorenog postupka za nabavku usluga transporta izbornog materijala za potrebe prijevremenih izbora za predsjednika RS.

Hitna procedura

Predmetna žalba, naveli su, uzeta je u hitnu proceduru, te su poduzeti neophodni koraci kako bi se ispunile sve procesne pretpostavke za meritorno odlučivanje.

- Budući da predmetni spis iziskuje određene pripreme, svi materijali su dostavljeni članovima Ureda, a sve s ciljem hitnog postupanja na dan 11. novembar 2025. godine. Naglašavamo da ovaj organ po predmetnoj žalbi nije mogao postupati prije nego što su ispunjene sve procesne pretpostavke, koje su ispunjene dana 5. 11. 2025. godine - kazali su iz Ureda.

Međutim, postoji bojazan da u slučaju prihvatanja žalbe, CIK neće uspjeti sve aktivnosti za izbore realizovati na vrijeme.

Počinje izborna kampanja

Inače, u skladu s Uputstvom o rokovima izbornih aktivnosti za održavanje prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, koji će biti održani u nedjelju, 23. novembra, a subota, 8. novembra, dan je kad službeno počinje izborna kampanja i traje do 22. novembra do 7 sati ujutro, kad počinje izborna šutnja.