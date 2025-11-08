Blanuša počeo kampanju: 18. oktobra RS je kapitulirala, dobrobit porodice Dodik i tajkuna stavljeni ispred interesa naroda

Konferencijom za medije ispred Narodne skupštine Republike Srpske, prof. Branko Blanuša, kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske, je započeo svoju kampanju čiji je slogan: ”Da Srpska ponovo bude ponosna”. Inače, kandidaturu profesora Blanuša su podržale najveće opozicione političke partije i pokreti.

- Mi u borbu za ponosnu RS krećemo baš sa ovog mjesta. Ispred Narodne skupštine Republike Srpske, institucije koja predstavlja sve njene građane. 18. oktobra je na ovom mjestu RS kapitulirala. 18. oktobar će ostati obilježen kao jedan od najsramnijih i najtužnijih datuma u novijoj istoriji Republike Srpske. Da bi kupili svoje skidanje sa američke crne liste, režim je poništio zakone koje je Skupština legitimno donijela. Dobrobit porodice Dodik, njihovih režimskih marioneta i tajkunskih firmi je stavljen ispred interesa naroda - objasnio je Blanuša i nastavio:

- Ova vlast već decenijama ponižava Republiku Srpsku i narod. Građani su poniženi na svakom koraku. Živimo u zemlji u kojoj vam sudbina zavisi od partijske knjižice. Sa jedne strane je elita koja živi iznad zakona, a s druge narod koji živi ispod granice dostojanstva. Ugrožene su naše šume, naše rijeke, naši rudnici. S njima režim trguje kao sa robom na pijaci! Vlast je državu privatizovala, a njene institucije pretvorila u ekspoziture porodičnih preduzeća.

Profesor Blanuša je najavio kako će izgledati njegova predizborna kampanja:

- Proputovat ću cijelu Republiku Srpsku i trudit ću se da dođem do što više ljudi i razgovaram sa njima. Želim da im kažem da je drugačija RS moguća - RS u kojoj nema povlašćenih i skrajnutih, već smo svi isti pred zakonom i institucijama. RS u kojoj se javni novac ne sliva u džepove režimskih moćnika i njihovih tajkuna već ide za škole, bolnice, plate i penzije, i u kojoj se ne trguje nacionalnim interesom i resursima, već resursi služe svim građanima, a nacionalni interes je na prvom mestu - poručuje Blanuša i na kraju dodaje:

- Ovi izbori su trenutak istine. Ili će zakoni važiti za sve, ili neće biti RS. Mi ćemo vratiti Srpsku narodu, pravdu u institucije i dostojanstvo svakom čovjeku. Da RS ponovo bude ponosna!