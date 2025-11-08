Lugavić za "Avaz": Prioritet je da zbrinemo korisnike Doma koji su ostali tamo, svi koji su se ogriješili o zakon moraju odgovarati

Nakon stravičnog požara u Domu penzionera Tuzla u kojem je smrtno stradalo 13 osoba, pomno se prati stanje hospitaliziranih osoba u Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) Tuzla.

Gradonačelnik Tuzle, Zijad Lugavić, u razgovoru za „Avaz“ izražava nadu da broj žrtava neće biti veći.

– Prema zadnjoj informaciji, jedna osoba je na respiratoru i doktori se nisu mogli izjasniti o tome koliko je stanje kritično. Ukupno je 12 osoba u bolnici – kaže nam Lugavić.

Kao gradonačelnika, ali prije svega čovjeka, ova tragedija ga je duboko potresla, a noć u kojoj se desio požar za njega je, kaže, najteža. Teško je prisustvovati i sahranama, dženazama, iskazivati saučešće porodicama stradalih...

– Danas smo imali šest dženaza i sahrana, jučer četiri, sutra ćemo imati dvije, za jednu još ne znamo termin... Naš prioritet je da pomognemo Domu penzionera, da na što bolji način zbrinemo korisnike usluga koji su ostali tamo. To radimo od ranih jutarnjih sati zajedno s predstavnicima Doma zdravlja Tuzla. Tu su njihove dvije ekipe – imamo jednu ekipu psihologa, a drugu porodične medicine, koja je pregledala sve korisnike usluga. To smo tražili prvenstveno radi redovnih terapija i pregleda, ali i u slučaju potrebe za dodatnom ljekarskom uslugom. Također, apoteka Doma penzionera bila je na šestom spratu i radi uviđaja je onemogućen pristup, tako da smo preko gradskih apoteka obezbijedili sve medikamente za terapije korisnika – priča nam Lugavić.

Uz to, pruža se, kaže, sva moguća podrška i porodicama nastradalih, ali i uposlenicima Doma penzionera koji su učestvovali u spašavanju, policajcima, vatrogascima...

Zanemarena činjenica

Kada se, kaže, desi ovakva tragedija, onda ostane zanemarena činjenica da su mnogi rizikovali svoje živote da bi spasili druge.

– To treba stalno ponavljati, jer spašeni su brojni životi. Ne treba zaboraviti ničiju hrabrost i ljudskost – ističe Lugavić.

Navodi da od jutarnjih sati brojne ekipe koje su oformili rade na pregledu i kontroli uslova u prostorijama gdje su smješteni korisnici usluga Doma penzionera.

– Imamo dovoljne kapacitete za smještaj, brojne institucije su nam ponudile pomoć, ali za sada to nije potrebno – govori gradonačelnik Tuzle.

Podsjeća kako je odlučeno da će Grad Tuzla snositi sve troškove sahrana i dženaza te da se svi trude da pruže podršku porodicama stradalih.

Neophodno je, dodaje, sačiniti snimak štete i izradu idejnog rješenja, a potom i projekt sanacije kompletnog Doma penzionera.

– Imenovali smo tim sastavljen od različitih struktura i zvanja kako bi sagledali sve uslove i aspekte rada, boravka, skrbi, ishrane, medicinske pomoći i kako bi sve to uključili u projekt sanacije. Dakle, želimo na jedan holistički pristup napraviti kvalitetno rješenje sanacije objekta. Finansijsku pomoć su nam ponudile Vlada FBiH, Vlada TK, Rijaset IZ u BiH i mnoge druge institucije i izvan države, dakle iz našeg okruženja. Međutim, tek kada izradimo projekat, znat ćemo koliko će koštati sanacija, a naša je namjera i želja da uz pruženu podršku imamo Dom penzionera u kojem će biti unaprijeđena usluga i boravak korisnika – naglašava Lugavić.

Za sada, kaže, nemaju ni preliminarne procjene o nastaloj šteti, s obzirom na to da im je zbog uviđaja onemogućen pristup dijelu Doma gdje se dogodio požar.

Govoreći o anonimnoj prijavi koju su zaprimili 21. oktobra, a koja se odnosi na loše uvjete u Domu penzionera, Lugavić kaže da je to proslijeđeno Upravnom odboru Doma penzionera na očitovanje te da je 28. oktobra imenovano radno tijelo koje je na licu mjesta trebalo sagledati uslove u kojima borave korisnici.

– Međutim, zbog tragičnog događaja, članovi tog radnog tijela nisu mogli otići na teren, ali će svakako to učiniti i njihov nalaz će biti inkorporiran u cijeli projekt sanacije – objašnjava Lugavić.

Zakonske mjere

Komentirajući današnji protest u Tuzli ispred zgrade MUP-a TK, čiji su policijski službenici učestvovali u krivičnim djelima trgovine ljudima i navođenja na prostituciju maloljetnih osoba, Lugavić iznosi kako su odmah osudili taj gnusni čin, koji se, kaže, riječima ne može opisati.

– Siguran sam da će MUP i Tužilaštvo poduzeti sve zakonske mjere da se ovakve stvari više ne događaju, jer samo svojim aktivnostima i potezima možemo vratiti povjerenje građana u institucije. Naglasio bih da su pripadnici MUP-a uradili odličan posao, jer su nekoliko mjeseci vodili istrage protiv svojih kolega, a da te istrage nisu izašle izvan njihovog operativnog kruga. Mislim da su pokazali na takav način da, ipak, u MUP-u imamo policajaca dostojnih uniforme, zakona i poštenja, i mislim da u ovakvoj situaciji trebamo iznositi ovakve tvrdnje, ali isto tako da nikada i niko ne može biti iznad zakona. Svi koji su se ogriješili o zakon moraju odgovarati. Jedino na takav način i takvim postupanjem možemo vratiti povjerenje u institucije, a isto tako obezbijediti sigurnost građana – zaključuje Lugavić.