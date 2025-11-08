Anić za "Avaz": Ponovo su na sceni razni pritisci da prekinemo štrajk

Zdravstveni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ponovo će, nakon gotovo dvije sedmice od prethodne, u utorak, 11.novembra na ulicama Mostara održati protestnu šetnju.

Medicinari i drugo osoblje u ovom dijelu BiH su generalni štrajk započeli još 25.avgusta, uz kraće prekide i u različitim vremenskim okvirima u zdravstvenim ustanovama i to zbog privremenih mjera obustave štrajka, koje su izricali prvostepeni sudovi, a koje je Kantonalni sud u Mostaru odbacivao.

Mogu riješiti

Sada na drugostepeno rješenje čekaju zdravstveni radnici Kantonalne bolnice „Dr. Safet Mujić“ koji su, zbog te mjere, privremeno obustavili štrajk. Novi protest najavili su iz Nezavisnog sindikata zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice (SKB) Mostar.

Predsjednik tog Sindikata, Ivica Anić, kaže za „Avaz“ da se od 29. oktobra kada su održali protestnu šetnju koju su okončali pred sjedištem zgrade Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona nije ništa promijenilo.

- Nije bilo nikakvih poziva od predstavnika vlasti, odnosno, resornog Ministarstva. Da hoće, ovu agoniju bi vrlo jednostavno mogli riješiti. Ovako, kraj joj se ne nazire. Naravno, ponovo su na sceni razni pritisci da prestanemo sa štrajkom. Međutim, samo stvaraju kontraefekt. Mi od naših zahtjeva ne odustajemo, a kao što smo rekli prošli put, spremni smo na radikalnije poteze -poručio je Anić za "Avaz".

Povećanje koeficijenta

Podsjetimo, zdravstveni radnici u HNK mjesecima traže potpisivanje aneksa Kolektivnog ugovora prema kojem bi dobili povećanje koeficijenata za 0,50, a što je dato Sindikatu doktora medicine i stomatologije u HNK.

Iz Kantonalne vlade su naveli da su imenovali pregovarački tim te sindikate pozivaju za pregovarački sto, s obzirom na to da zdravstvenim radnicima Kolektivni ugovor ističe krajem mjeseca.