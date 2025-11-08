Cvijanović o izjavama Izetbegovića: Nesposobnost političkog Sarajeva da s drugima gradi BiH kao zajedničku državu

Gdje nas je OHR doveo, vidi se po stanju u kojem se BiH nalazi

Željka Cvijanović. Fena

S. S.

8.11.2025

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović prokomentirala je izjave predsjednika SDA Bakira Izetbegovića da OHR mora ostati i da Milorad Dodik mora otići s političke scene.

- Uporno horsko traženje Bakira Izetbegovića (SDA) i drugih bošnjačkih političkih elita da premašeni nedemokratski aparat u formi OHR-a nastavi da se brutalno obračunava s demokratijom, ustavom i voljom naroda, jasno pokazuje nesposobnost političkog Sarajeva da sa drugima gradi BiH kao zajedničku državu njenih konstitutivnih naroda - napisala je članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović na društvenoj mreži X.

Osvrnuvši se na upozorenje Bakira Izetbegovića da će uslijediti narativi koji su "SNSD-ovci dobili od lobista u koje su uložili desetine miliona maraka" te izjavu da Milorad Dodik "mora biti odstranjen iz politike", Cvijanović je prokomentirala da je "Izetbegović, zbog svojih veza s radikalnim elementima, najmanje pozvan da priča o nekim narativima".

- I ako baš treba komentirati, onda ću reći da su njegovi politički uzori postavili tezu da nema koegzistencije između islamske vjere i neislamskih društvenih i političkih institucija, a njihovi vjerski lideri su govorili da su svi narodi raspadom bivše Јugoslavije dobili svoju državu osim Bošnjaka - dodala je Cvijanović.

Istaknula je da su u tome prepoznali problem te da se, kako kaže, bore se na svoj način protiv dominacije jednih nad druga dva.

- OHR je pravio dobre usluge upravo takvom konceptu dominacije, ali loše usluge Bosni i Hercegovini i sve to pod izgovorom pravljenja tobože funkcionalne države. Gdje nas je OHR doveo, vidi se po stanju u kojem se BiH nalazi. Ali, i pored svih pritisaka kojima je Republika Srpska izložena, poručujemo Bakiru Izetbegoviću i njemu sličnima: Živi smo i namjeravamo ostati živi. Republika Srpska je naš život i brana od Izetbegovićevih megalomanskih političkih ambicija. Možda su mogli slagati mnoge, ali nas ne mogu slagati jer mi znamo i njihovo lice i njihovo naličje - istakla je.

Mi smo kršćani, kaže Cvijanović i branimo kršćanstvo.

- I kako drugima ne uskraćujemo pravo da budu što žele ne dozvoljavamo drugima da nas utapaju u koncepte u kojima nestaju identiteti pod maskom pravljenja neke tobože funkcionalne države. Mi ne mrzimo nikoga, ali imamo pravo da se branimo od sarajevske mržnje - napisala je Cvijanović.

