Cvijanović o izjavama Izetbegovića: Nesposobnost političkog Sarajeva da s drugima gradi BiH kao zajedničku državu

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović prokomentirala je izjave predsjednika SDA Bakira Izetbegovića da OHR mora ostati i da Milorad Dodik mora otići s političke scene.

- Uporno horsko traženje Bakira Izetbegovića (SDA) i drugih bošnjačkih političkih elita da premašeni nedemokratski aparat u formi OHR-a nastavi da se brutalno obračunava s demokratijom, ustavom i voljom naroda, jasno pokazuje nesposobnost političkog Sarajeva da sa drugima gradi BiH kao zajedničku državu njenih konstitutivnih naroda - napisala je članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović na društvenoj mreži X.

Osvrnuvši se na upozorenje Bakira Izetbegovića da će uslijediti narativi koji su "SNSD-ovci dobili od lobista u koje su uložili desetine miliona maraka" te izjavu da Milorad Dodik "mora biti odstranjen iz politike", Cvijanović je prokomentirala da je "Izetbegović, zbog svojih veza s radikalnim elementima, najmanje pozvan da priča o nekim narativima".

- I ako baš treba komentirati, onda ću reći da su njegovi politički uzori postavili tezu da nema koegzistencije između islamske vjere i neislamskih društvenih i političkih institucija, a njihovi vjerski lideri su govorili da su svi narodi raspadom bivše Јugoslavije dobili svoju državu osim Bošnjaka - dodala je Cvijanović.