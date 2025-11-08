Svečanost povodom 30. godišnjice "Dnevnog avaza": Uručene nagrade za uposlenike

Najutjecajniji i najčitaniji bosanskohercegovački list „Dnevni avaz“ uz svoje je čitaoce već 30 godina.

Tim povodom održana je tradicionalna svečanost na kojoj su uručene nagrade najboljem uredniku, novinaru, mladom novinaru.

Također su uručena specijalna priznanja, kao i priznanja povodom 25, 20 i 10 godina rada.

Prigodan govor

Prigodan govor na manifestaciji je održao i utemeljitelj "Dnevnog avaza" Fahrudin Radončić.

Za urednika godine proglašen je Danijal Hadžović. Hadžović je član redakcije „Dnevnog avaza“ od 2020. godine. Rođen je 31. jula 1988. godine u Sarajevu. Autor je brojnih kolumni, analiza, istraživačkih tekstova i intervjua, a svojim pristupom i angažmanom dao je značajan doprinos sadržajnom kvalitetu lista.

Titulu novinara godine ponio je Alen Bajramović, koji je član „Avazove“ porodice skoro 25 godina. Rođen je 16. septembra 1974. u Minhenu. Nagrada mu je dodijeljena zbog izuzetnog novinarskog angažmana unutar Unutrašnopolitičke redakcije.

Priznanje za najboljeg mladog novinara pripalo je Eldaru Abazu, rođenom 17. marta 2001. godine u Sarajevu. Diplomirani je komunikolog na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Odsjek žurnalistika, a istakao se predanim radom u rubrikama Jet Seta i zabave.

Predan rad

Specijalno priznanje za predan rad dobila je Amila Ovčina, rođena 28. avgusta 1997. godine u Sarajevu. Dio “Avazove” porodice je od 2018. Istakla se entuzijazmom, predanim radom i angažmanom. Specijalno priznanje pripalo je i Amini Vejsilović. Amina je rođena 22. jula 1965. godine, a u “Dnevnom avazu” je od 1996. godine.

Važan dio “Avazove” DTP službe u posljednjih pet godina je Mirza Latifović, rođen 30. jula 1973. godine u Brčkom, koji je za svoj angažman također zaslužioSpecijalno priznanje.

Sajit Bučan i Mehmed Babajić u “Avazu” su već 25 godina, Senan Dervišević i Damir Valjevac 20, dok je priznanje za 10 godina rada dobio Evelin Trako, glavni i odgovorni urednik “Dnevnog avaza”.