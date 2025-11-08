Tretmani koji otklanjaju energetske, fizičke i psihičke blokade: Alma Tuzi Lepir zvukom vraća tijelo u balans

- Radi se s vrlo specifičnim instrumentima - tibetanske zvučne zdjele, kristalne zdjele, gongovi i drugi koji su naštimani na određene frekvencije koje direktno odgovaraju našim dijelovima tijela, a i u skladu su sa svim prirodnim okruženjima. Zvukologiju ne možemo nazvati liječenjem to je tretiranje ili podrška cijelom sistemu liječenja organizma. Zvuk povezuje sva tri dijela nas i daje nam taj funkcionalni obrazac rada – navodi Tuzi Lepir.

Kako objašnjava, svaka misao je frekvencija, svaka riječ ima svoju frekvenciju, svaki organ ima svoju vlastitu frekvenciju te se tijelo vraća u balansno stanje tako što se podstakne upravo frekvencijama i zvukom.

- Zvukoterapija je specifična metoda rada utjecaja na sve nivoe čovjeka koja se bazira na zvuku, vibraciji i frekvenciji. Dolazi do svih naših dijelova i uspostavlja generalni balans, harmonizira, energizira, regeneriše naše ćelije, ima mogućnost da otkrije i otkloni određene blokade – objasnila je Tuzi Lepir.

Magistrica muzike mr. sci. Alma Tuzi Lepir iz Sarajeva, ekspertica je za zvuk, stres i ljudski potencijal koja kroz zvukoterapiju dovodi ljudsko tijelo u balans. Zvukoterapija je oblik tretmana u kojem se pomoću vibracije zvuka otkrivaju i otklanjaju energetske, fizičke i psihičke blokade. Može imati različite oblike, ovisno o načinu i instrumentima koji se koriste. Lepir je za „Avaz“ objasnila o čemu se radi i kako je, zapravo, uopće počela da se bavi time.

I sama je prošla kroz borbu koja ju je promijenila . Ustupljena fotografija

Oblici djelovanja su različiti, a Lepir radi zvučne masaže prema Peter Hess metodi tokom kojih osoba leži, tibetanske zdjele se spuštaju direktno na obučeno tijelo i oko tijela, lagano se ozvučuju, a zvuk i frekvencija koja prolazi kroz vibracije našim tijelom, ustvari, daje osjećaj unutarnje stanične masaže, tako da duboko djeluje na osobu.

- Postoji i zvučna kupka, to je grupni tretman, može biti neograničen broj prisutnih i svira se veći raspoloživi broj instrumenta. Osobe leže u nekom opuštenom stanju i njihov zadatak je vrlo težak - da se prepuste i opuste što je više moguće u tom trenutku – opisala je Tuzi Lepir.

Lepir radi i s djecom, primjenjujući KLIK program, zvučne metode, kao i druge tehnike za koje je obučena poput psihoterapijskih elemenata, Reiki tehnika i druge.

- U posljednje vrijeme zanimljiv mi je rad s kompanijama, s vrlo opsežnim stress managmentom kroz zvuk. Kompanije danas mjere veliki broj bolovanja, izostanaka, konfliktnih situacija, neuspjeha samo zato što osobe koje rade u njima, evo ja ću svojim jezikom reći, nisu izbalansirane – objašnjava Tuzi Lepir.

Borba za život

Njena borba sa zdravljem ju je navela na ovaj put koji se, za nju, pokazao jedinim ispravnim.

- U 25. godini sam bolovala od Hodgkina, tumora limfnih žliježda, liječila se hemoterapijama i zračenjem i iako sam se izliječila, moje tijelo je bilo uništeno od svih tih teških lijekova. Rekli su mi da se bolest vraća nakon 2-3 godine i da bi trebala biti pod redovnim kontrolama. Ja sam se potrudila da promijenim svoj život, smanjila obaveze, jela zdravu hranu, boravila u prirodi, sklanjala se od stresa. Međutim, nakon dvije godine nalazi su pokazali da sam na pragu vraćanja ili iste bolesti ili neke druge autoimune bolesti – prisjetila se Tuzi Lepir.

Tada je shvatila jednu istinu koja je u potpunosti promijenila njen pristup životu.

- Shvatila sam, ustvari, da je naš sistem potpuno drugačiji, da sam ja svoju glavu, odnosno svoje misli, uvjerenja i odnose nosila sa sobom te dvije godine i kad idem na planinu i kad jedem zdrav obrok, te da svaki naš tjelesni simptom ima korijen u mislima, emocijama i tad je krenula promjena. Ja sam magistar muzike i muzikoterapija je bila moja prva ljubav, a nastavila sam je sa zvukoterapijom – kazala je Tuzi Lepir.

Jedno vrijeme sam radila edukaciju na našem prostoru, tako da je izašla prva generacija stručno osposobljenih Peter Hess taktičara zvučnih masaža, i u BiH ih ima 12 .