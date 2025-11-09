Nakon tragedije u Tuzli, ustanove za smještaj starijih pojačavaju mjere zaštite

U Registru ustanova za smještaj starijih i iznemoglih osoba na području Federacije BiH, prema posljednjim podacima, jeste 47 domova i centara. Najviše je privatnih, više od 30, dok je onih čiji su osnivači općine, gradovi i kantoni njih 10, a pet je onih koje su osnovale nevladine organizacije. Osnivač jedne takve ustanove je Federacija BiH. Nijedan propust Međutim, na nivou FBiH ne postoji inspektorat socijalne zaštite. Premda postoje, uglavnom, takve kantonalne inspekcije, tragedija u Domu penzionera Tuzla je pokazala da je potreban viši nivo nadzora nad tim ustanovama, ali i sistem prevencije. Gotovo sve javne ustanove za smještaj starijih imaju uredne planove evakuacije, elaborate, obuku osoblja, redovne vježbe, dovoljan broj vatrogasnih aparata, adekvatnu hidrantsku mrežu, obučeno osoblje, ali su svjesni da se u tom sistemu ne smije desiti nijedan propust, kako nam potvrđuje Damir Jukić, direktor JU Penzionerski dom sa stacionarom u ZDK.

Jukić: Ne smije biti propusta . Ustupljena fotografija Jukić: Ne smije biti propusta . Ustupljena fotografija

- To ne smije biti mrtvo slovo na papiru. Naš sustav je reagirao na vrijeme kada smo u maju imali požar, nasreću, samo s materijalnom štetom i kompletna reakcija svih nas u tom lancu je pokazala da propusta ne smije biti. Poduzeli smo i prije toga određene mjere, kako bismo zaštitu od požara podigli na još viši nivo i krajem prošle godine smo ugradili automatski sustav za dojavu požara koji je koštao 209.000 KM, a za što nam je sredstva osigurala Vlada ZDK. Čak je bilo priče kako je to puno, kada su ljudski životi u pitanju ništa nije puno - kaže Jukić za „Dnevni avaz“. U cijeloj priči, naglašava, idu korak dalje, jer namjeravaju, pogotovo nakon tragedije u Tuzli nabaviti sprinkler sisteme za gašenje požara. Vjeruje da će i za taj projekt imati podršku Vlade ZDK. To je prioritet i u KJU Gerontološki centar Sarajevo, čiji nam direktor, Mirza Musa kaže kako ova ustanova ima redovne nadzore od kantonalne inspekcije. Zakonske obaveze - Kao ustanova ispunjavamo sve zakonske obaveze, kada je u pitanju protivpožarna zaštita. Redovno ažuriramo planove, servisiramo protivpožarne aparate, obučavamo osoblje, imamo jako moderan vatrodojavni sistem, evo, krajem mjeseca smo svakako planirali veliku protivpožarnu vježbu. Međutim, broj nepokretnih osoba prevazilazi svaki plan evakuacije. I stoga smo se fokusirali na projekt nabavke sprinklerske mreže, dakle, da instaliramo te prskalice koje smanjuju ili gotovo eliminišu smrtnost u slučaju požara, a i sprečavaju širenje vatre - govori Musa za „Dnevni avaz“.

Musa: Fokus na projektu . Ustupljena fotografija Musa: Fokus na projektu . Ustupljena fotografija