U Bosni i Hercegovini cijene lijekova najviše u regionu

Statistika je neumoljiva: u Bosni i Hercegovini cijene lijekova najviše su u regionu. Zbog jeftinijih lijekova građani koji žive u pograničnim dijelovima zemlje odlaze u susjedne Srbiju i Hrvatsku, a uštede su, kako kažu, za pojedine lijekove i do 40 posto.

Stevo Manojlović, penzioner iz Zvornika, lijekove koji su mu neophodni redovno nabavlja u Srbiji, piše BHRT. Kako kaže, na samo par stotina metara udaljenosti, preko mosta, razlika u cijenama je značajna.

- Odem ovdje na ćošak. Bile su tri, sad su dvije zatvorene. Imaš neke koji su ovamo skuplji, ali ima i koji su jeftiniji. Za par maraka, pogotovo za ove penzionere koji su niži, na svaki dinar računaju – kazao je Manojlović.

Koliko su vrtoglave cijene lijekova i medicinskih sredstava u Bosni i Hercegovini, najbolje znaju penzioneri i hronični bolesnici.

Tonka Jovičić iz Udruženja penzionera Grada Zvornika kaže da je i ona jedna od tih.

- I ja sam jedna od tih, mada mi rijetko trebaju ali pređem kdd trebaju da kupim. Uz lijekove mnogi prelaze i zbog povrća i voća i hljeb mnogi kupuju – izjavila je Jovičić.

Visoka stopa PDV-a

Visoka stopa PDV-a jedan je od ključnih razloga zašto su lijekovi u BiH skuplji nego u okruženju. Građani ističu da kupovinom u “komšiluku” uštede i po nekoliko maraka po samo jednom lijeku.

Na pitanje da li će biti snižavanja cijene lijekova u našoj zemlji i mogu li se marže ograničiti, iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH nismo uspjeli da dobijemo odgovor. Ranije su istakli da bi do smanjenja cijena lijekova došlo kada bi se smanjio PDV ili uvela diferencijalna maloprodajna marža čiju visinu utvrđuju entitetska ministarstva zdravlja.

Jovan Vasilić iz Udruženja potrošača “Zvono” Bijeljina kaže da su postavljali pitanje nekoliko puta i ministarstvu. Ipak, adekvatan odgovor nisu dobili.

- Najvjerovatnije da su to neke transakcije koji imaju ovi koji se kod nas bave prometom lijekova. Kada je prvi put bilo priče o ograničavanju marži, da će biti marže ograničene nekih 17 posto. Pitanje je kolike su bile ranije marže – kazao je Vasilić.

Bez rješenja

Dok se građani snalaze kupovinom lijekova preko granice, nadležni i dalje ne nude konkretna rješenja, a i ona predložena nemaju podršku.

Za razliku od bosne i hercegovine zemlje u okruženju imaju opštu i posebnu poresku stopu po kojj se tretiraju lijekovi. Poreska stopa u našoj zemlji najveća je u regionu i čak 3 puta je veća od hrvatske i sjeverne makedonije.