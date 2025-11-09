Merjema Genjac-Zukić za "Avaz": Nemoguće ih je prognozirati, ali u nekim dijelovima BiH mogući i snažniji zemljotresi

Dva zemljotresa umjerene jačine registrirana su u petak na području Bosne i Hercegovine.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prvi se desio u 8.59 sati na području Foče, a drugi 27 minuta kasnije kod Donjeg Vakufa.

Kako nam je kazala seizmologinja FHMZ-a Merjema Genjac-Zukić, oba zemljotresa bila su magnitude 3,6 stepeni Richterove skale.

I posljednje potrese pratili su komentari uznemirenih građana, ali i pitanje koje se uvijek pojavi nakon podrhtavanja tla – može li se i BiH desiti katastrofalan zemljotres i razmišljamo li dovoljno o mjerama kojima bi se ublažile posljedice?

- Ne možemo sa sigurnošću reći da će se u Bosni i Hercegovini desiti katastrofalan zemljotres kakvih je bilo u prošlosti, ali postoji statistička vjerovatnoća za veće zemljotrese, naročito na područjima poznatih rasjeda u našoj zemlji – kaže Genjac-Zukić.

Prema analizama FHMZ-a, BiH spada u seizmički relativno aktivnu zonu, a ovo područje je tektonski vezano za veliki rasjed Zemljine kore koji se pruža od sjeverne Indije preko teritorije Irana, Turske i Grčke, prelazi južnim dijelom teritorije i skreće ka sjeverozapadu. Osim globalnog, u BiH postoji nekoliko značajnih regionalnih rasjeda - bugojanski, višegradski, neretvanski, banjalučki, duž kojih se mogu generirati potresi razorne jačine. Zemljotrese je nemoguće predvidjeti, ali epicentralna zona veoma snažnih potresa je područje Treskavice, koja je zbog toga i dobila ime, a razorni potresi mogući su i u jugoistočnom i sjeverozapadnom dijelu BiH, na područjima Trebinja, Neuma i Banje Luke. Naša sagovornica podsjeća da je zemljotres specifična pojava, te da čak i mnogo razvijenije države još razvijaju sisteme ranog upozoravanja na ovu vrstu opasnosti.

- U okviru BiH provode se projekti jačanja kapaciteta odbrane od prirodnih katastrofa, uključujući i zemljotrese. Federalni hidrometeorološki zavod učestvuje u ovim projektima i trenutno intenzivno radimo na jačanju seizmičkog monitoringa na području FBiH. Početkom ove godine postavljene su četiri nove seizmološke stanice u okviru projekta Trgovska gora. Tri su postavljene na području Unsko-sanskog kantona - Sanski Most, Bihać i Velika Kladuša i jedna na području općine Drvar. Planirane su nabavke i u okviru drugih projekata u narednom periodu. Sve stanice su ili će biti uvezane u SeisComP, softver koji prikuplja, obrađuje, analizira i distribuira podatke – ističe seoizmologinja Merjema Genjac-Zukić.