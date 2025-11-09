Magazinović: Južna interkonekcija je zajednički interes SAD i BiH

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Saša Magazinović sastao se u Washingtonu, u State Departmentu, s vršiocem dužnosti pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Brendanom Hanrahanom i njegovim zamjenikom Markom Flemingom, naveo je Sektor Parlamentarne skupštine BiH za odnose s javnošću pozivajući se na saopćenje poslaničkog kluba Socijaldemokratske partije BiH u Predstavničkom domu.

Sastanku su kao članovi delegacije prisustvovali i poslanici u entitetskim parlamentima Damir Mašić i Igor Crnadak, kao i ministrica u Vladi Kantona Sarajevo Darja Softić Kadunić.

U razgovoru je naglasak bio na najnovijim političkim zbivanjima u Bosni i Hercegovini, kao i na prioritetima buduće saradnje u interesu obje zemlje, a prije svega na projekat izgradnje novog plinovoda, Južne gasne interkonekcije.

Visoki zvaničnici State Departmenta su pored ostalog upoznati i sa sadržajem i dosadašnjom procedurom izmjena Zakona o javnim nabavkama i Krivičnog zakona BiH, koji nakon usvajanja u Predstavničkom domu, čekaju na potvrdu Doma naroda. Ova dva zakona, prema mišljenju brojnih eksperata, predstavljaju najveću antikorupcijsku reformu u posljednje dvije decenije.

Tokom posjete Washingtonu, delegacija je imala i niz sastanaka s predstavnicima i republikanaca i demokrata u Kongresu i Senatu Sjedinjenih Država gdje su posljednja politička dešavanja u Bosni i Hercegovini također bila dominantna tema. Ovom prilikom je još jednom potvrđeno da naša zemlja ima brojne prijatelje u institucijama SAD koji bez izuzetka, kao zajednički prioritet naglašavaju stabilnost, suverenitet i teritorijalni integritet države Bosne i Hercegovine.

- Ovu posjetu smatram izuzetno uspješnom i dobro pripremljenom. Razgovarali smo sa ključnim ljudima u Washingtonu kad je u pitanju Bosna i Hercegovina te pored toga održali brojne sastanke sa predstavnicima akademske zajednice, nevladinih organizacija, fondacija, s lobistima, kao i bh. građanima koji rade u različitim vladinim i nevladinim institucijama. Izuzetno je važno da se unaprijedi prisustvo u Washingtonu jer ako mi sami ne prenesemo informacije o dešavanjima u našoj domovini, to će učiniti neko drugi, što je u posljednje vrijeme postala uočljiva praksa. Očekujem da će u periodu koji slijedi kroz konkretne aktivnosti u institucijama SAD još jednom biti potvrđena činjenica da naša država ima prijatelje u Washingtonu - izjavio je Magazinović.

Posjeta bh. delegacije je realizirana na poziv i u organizaciji Arcadia univerziteta te je osim radnih sastanaka u Washingtonu, podrazumijevala i rad i sastanke sa studentima i profesorima ovog univerziteta, kao i brojne panel-diskusije.