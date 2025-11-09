Lakić: Izgradnja Južne interkonekcije ključ energetske nezavisnosti FBiH

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić prethodnih dana sudjelovao je u Grčkoj na 6. ministarskom sastanku Partnerstva za transatlantsku energetsku saradnju (P-TEC), koje okuplja evropske i američke partnere s ciljem jačanja energetske sigurnosti, otpornosti i ulaganja, saopćeno je iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Prema saopćenju, Lakić je održao vrlo produktivne sastanke s ključnim predstavnicima energetske zajednice Sjedinjenih Američkih Država uključujući Chrisa Wrighta, američkog državnog sekretara za energiju, Douga Burguma, državnog sekretara za unutrašnje poslove, kao i Joshue Voltza, zamjenika pomoćnika državnog sekretara za Evropu, Euroaziju, Afriku i Bliski Istok u Uredu za međunarodna pitanja Ministarstva energetike SAD-a.

Sastanku su prisustvovali i Ante Šušnjar, ministar privrede i održivog razvoja Republike Hrvatske, online je bio prisutan i Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, kao i Nicole McGraw, ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj, s obzirom na to da je tema bilo gasno povezivanje Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

Visoki zvaničnici američke administracije potvrdili su čvrstu podršku Sjedinjenih Američkih Država jačanju energetske sigurnosti Bosne i Hercegovine te istakli nužnost što skorije implementacije projekta Južna interkonekcija.

Izgradnja je ključni korak u diverzifikaciji izvora snabdijevanja energijom.

- Ovaj projekt nije samo od vitalne važnosti za Bosnu i Hercegovinu već ima i strateški značaj za cijeli region. Izgradnjom Južne interkonekcije, ali i Zapadne i Sjeverne, omogućit ćemo bolju povezanost s međunarodnim tržištima energije, što će biti ključ za dugoročnu energetsku stabilnost i održivost. Realizacijom ovih interkonekcija, Bosna i Hercegovina bi se priključila na gasnu mrežu Evropske unije, čime bismo osigurali dugoročnu energetsku stabilnost i smanjili ovisnost o jednom izvoru - zaključio je ministar Lakić.

U okviru P-TEC samita, on je predstavio ključne inicijative Federacije Bosne i Hercegovine u oblasti energetske sigurnosti i diversifikacije izvora snabdijevanja. Centralna tema sastanka bilo je jačanje energetske otpornosti strateškim projektima, a ministar Lakić posebno je naglasio značaj gasifikacije Federacije BiH.

- Smanjenje ovisnosti o samo jednom izvoru snabdijevanja energijom od presudne je važnosti. Gasifikacija Federacije BiH i osiguranje novih izvora gasa kroz projekte gasnih interkonekcija omogućit će nam veću energetsku nezavisnost i otkloniti ovisnost o ruskim energentima - izjavio je ministar Lakić dodajući da je ovaj projekt od strateške važnosti za Bosnu i Hercegovinu jer će dugoročno osigurati stabilnost snabdijevanje energijom.

Zajedničkim inicijativama Bosna i Hercegovina nastavlja jačati svoju ulogu na međunarodnoj energetskoj sceni, gradeći sigurnu, održivu i neovisnu energetsku budućnost za našu zemlju i region.