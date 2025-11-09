Na prigodan način u Sarajevu je danas obilježena 32. godišnjica od ubistva učiteljice Fatime Gunić i njenih učenika Adisa Mujala, Vedada Mujkanovića i Feđe Salkića.

U znak sjećanja na ubijene, na mjestu masakra na Trgu ZAVNOBIH-a, pored članova porodica ubijenih, počast su odale i položile cvijeće i delegacija Kantona Sarajevo predvođena zastupnicom Marijelom Hašimbegović, te Grada Sarajeva, Općine Novi Grad, MZ Alipašino Polje B-1, Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995., Unije civilnih žrtava rata KS..., kao i OŠ Fatima Gunić, čiji učenici su izveli prigodan komemorativni program.

Obraćajući se prisutnima, gradonačelnik Samir Avdić ovom prilikom podsjetio je da je prije 32 godine, s položaja Vojske Republike Srpske iz Nedžarića ispaljena granata koja je u improviziranim prostorijama OŠ "Prvi maj" u toku nastave ubila učiteljicu i tri učenika, a teže i lakše ranila još 23 učenika.

Granata, kako je podsjetio, je pala ispred betonskih ploča kojima je bio zaštićen ulaz u učionicu, ali je dio gelera prošao kroz šupljine na sastavu tih ploča. Samo nekoliko minuta poslije, sa iste lokacije u Nedžarićima je ispaljena još jedna granata koja je ubila tri i ranila sedam građana ispred MZ "Jedinstvo" na Trgu nezavisnosti.

- Obilježavanjem ovog tužnog dana, ne odajemo samo počast ubijenim sugrađanima, već šaljemo poruku da nećemo zaboraviti. Mjesta sjećanja, a danas se nalazimo na jednom od njih, nisu samo podsjetnici na patnju i stradanje, već i upozorenja za budućnost. To je jednostavna opomena: učiniti sve da nikada ne dozvolimo da se ovakvi zločini ponove - poručio je gradonačelnik Avdić.

Kako je naveo, Sarajevo je preživjelo najdužu opsadu modernog doba, opsadu Vojske Republike Srpske, koja u ubijanju nije pravila razliku - svi su bili tu, svih uzrasta, spolova, vjera ili nacija.

- U najdužem obruču našeg grada u modernoj historiji, ubijeno je više od 12.000 ljudi, među njima 1.601 dijete. To su ogromne brojke koje ne smijemo olako izgovarati, jer svaka od njih predstavlja ime, lice, priču i neizmjernu tugu porodica - poručio je gradonačelnik Sarajeva.

Kako je naglasio, pravda je naš dug prema žrtvama. Zahvalivši prisutnima na dolasku, kazao je da njihovo prisustvo šalje poruku da istrajavamo nad mržnjom, da biramo solidarnost i odbacujemo zaborav.

Kako je zaključio, ova mjesta sjećanja su i mjesta nade - nade da će buduće generacije živjeti u BiH koja poštuje svoju prošlost, prihvata istinu i gradi zajednički život na temeljima pravde i pomirenja.