OV Breza razmatraće inicijativu da roditelji djece s poteškoćama dobiju pravo prvenstva u ustanovama

Centar pozitivne prakse iz Breze potvrdio je danas da će Općinsko vijeće Breza na sjednici, 14. novembra, razmatrati inicijativu da se za roditelje/staratelje djece i osoba sa poteškoćama u razvoju uvede pravo prvenstva u javnim ustanovama i preduzećima kojima je osnivač Općina Breza.

Ovo pravo na prvenstvo u korištenju usluga ostvarivalo bi 51 dijete i odrasla osoba s poteškoćama u razvoju, kao i njihovi roditelji i staratelji, a odnosilo bi se i na sve osobe sa poteškoćama u razvoju koje se zateknu na području Breze.

Za mnoge porodice, inicijativa znači mnogo više od administrativne odluke.

- Svaki dan radim s roditeljima djece sa poteškoćama. Vidim koliko im je teško. Ono što je za većinu nas rutina, za njih je prava borba. Djeca s autizmom, ne mogu stajati mirno u redu. Uplaše se, reaguju burno, plaču ili vrište, postaju agresivna… a roditelji osjećaju sram, jer ih ljudi gledaju kao da nešto nije u redu s njima. Zato ova inicijativa nije nikakva privilegija, već način da im olakšamo svakodnevicu i smanjimo stres koji trpe iz dana u dan. Kada im damo pravo da ne čekaju u redovima, zapravo im dajemo malo mira, a to svi zaslužuju – saopćila je predsjednica Centra pozitivne prakse Ilma Omerhodžić.

Brojne privatne firme priključili su se inicijativi, ističući važnost zajedničke odgovornosti prema osobama sa poteškoćama u razvoju. Ovo je poziv na jednostavnu ali veoma važnu promjenu – da se prednost pruži onima kojima je to zaista potrebno, i onda kada razlog možda nije odmah vidljiv.

Centar pozitivne prakse je u junu ove godine uputio inicijativu u okviru kampanje “Daj prednost i kad (ne) vidiš razlog”, koja je dobila i široku podršku lokalne zajednice.

Kampanja je dio projekta PRAGG koji financira Vlada Švicarske, a provodi ga konzorcij koji čine HELVETAS i NIRAS, u partnerstvu sa lokalnim partnerima Centri civilnih incijativa (CCI) i Institut za razvoj mladih KULT.