KOLAPS

Kilometarske kolone na izlazu iz BiH na sjeveru države

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone

Gužve na izlazu iz BIH. HAK

S. S.

9.11.2025

Mokar i klizav kolovoz očekuje vozače u većem dijelu Bosne i Hercegovine, dok učestali odroni otežavaju vožnju na pojedinim dionicama i preko prevoja. Posebno izdvajamo puteve: Bihać-Srbljani-Bosanska Krupa, Jajce-Banja Luka, Turbe-Karanovac, Bugojno-Kupres, Mostar-Doljani, Sarajevo-Foča i Rogatica-Višegrad. Prilagodite brzinu uslovima na putu i držite veći razmak između vozila, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog radova na postavljanju završnog sloja asfalta saobraćaj je obustavljen, a vozila su preusmjerena na pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina, gdje u vremenu od 8 do 17 sati dolazi do obustava u trajanju do 45 minuta.

Zbog saniranja aktivnog klizišta na regionalnoj cesti Ostrožac–Buturović Polje, saobraćaj je privremeno obustavljen. Alternativni pravci su u funkciji i preporučuje se korištenje istih do završetka radova.

Radovi su aktuelni i na dionicama autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever i Visoko-Kakanj, kao i na magistralnim cestama: Vrtoče–Bosanski Petrovac (područje Medenog Polja), Semizovac-Olovo, Žepče–Maglaj (lokacija Ozimica), Zavidovići-Vozuća (u mjestu Krivaja), Klašnice-Banja Luka, Jajce-Crna Rijeka, Jablanica-Blidinje (Jablanica-Kosne Luke), Konjic-Jablanica (Ostrožac), Jablanica-Prozor (naselje Mirci), Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Gacko-Foča (u Sastavcima), Mostar-Čitluk (na ulazu u Čitluk) kao i na ulazu u Neum.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine graničnim prelazima Kostajnica i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima, trenutna zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 9 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).

# GRANIČNI PRELAZ
# BIHAMK
