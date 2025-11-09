Kilometarske kolone na izlazu iz BiH na sjeveru države

Mokar i klizav kolovoz očekuje vozače u većem dijelu Bosne i Hercegovine, dok učestali odroni otežavaju vožnju na pojedinim dionicama i preko prevoja. Posebno izdvajamo puteve: Bihać-Srbljani-Bosanska Krupa, Jajce-Banja Luka, Turbe-Karanovac, Bugojno-Kupres, Mostar-Doljani, Sarajevo-Foča i Rogatica-Višegrad. Prilagodite brzinu uslovima na putu i držite veći razmak između vozila, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog radova na postavljanju završnog sloja asfalta saobraćaj je obustavljen, a vozila su preusmjerena na pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina, gdje u vremenu od 8 do 17 sati dolazi do obustava u trajanju do 45 minuta.

Zbog saniranja aktivnog klizišta na regionalnoj cesti Ostrožac–Buturović Polje, saobraćaj je privremeno obustavljen. Alternativni pravci su u funkciji i preporučuje se korištenje istih do završetka radova.

Radovi su aktuelni i na dionicama autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever i Visoko-Kakanj, kao i na magistralnim cestama: Vrtoče–Bosanski Petrovac (područje Medenog Polja), Semizovac-Olovo, Žepče–Maglaj (lokacija Ozimica), Zavidovići-Vozuća (u mjestu Krivaja), Klašnice-Banja Luka, Jajce-Crna Rijeka, Jablanica-Blidinje (Jablanica-Kosne Luke), Konjic-Jablanica (Ostrožac), Jablanica-Prozor (naselje Mirci), Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Gacko-Foča (u Sastavcima), Mostar-Čitluk (na ulazu u Čitluk) kao i na ulazu u Neum.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine graničnim prelazima Kostajnica i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima, trenutna zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 9 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).