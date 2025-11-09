OSUDA

Cvijanović: Sramotno je da EU šuti povodom napada na Srbe u Splitu i Zagrebu

Ova država je dužna da zaštiti Srbe koji su od konstitutivnog naroda u Hrvatskoj postali obespravljena manjinska zajednica i meta za napade ekstremista, rekla je

Željka Cvijanović. Dejan Rakita/PIXSELL

S. S. / Srna

9.11.2025

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović najoštrije je osudila posljednje napade na Srbe u Splitu i Zagrebu i ukazala da je sramno što Evropska unija šuti povodom ovakvih incidenata koji se dešavaju u državi koja je njena punopravna članica.

Na pitanje Srne da prokomentariše govor mržnje, uvrede i zastrašivanje kojem je izložen srpski narod u Hrvatskoj, Cvijanović je odgovorila da ustaški pokliči i parole su, očigledno, ne samo recidivi mračne prošlosti, već i sadašnjost sa kojom Hrvatska odbija da se suoči.

– Ova država je dužna da zaštiti Srbe koji su od konstitutivnog naroda u Hrvatskoj postali obespravljena manjinska zajednica i meta za napade ekstremista – poručila je Cvijanović.

# EVROPSKA UNIJA
# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
# SPLIT
# ZAGREB
