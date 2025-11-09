Dodik nazivao RS državom, pa vrijeđao Izetbegovića: "To je onaj smrad koji se širi iz Sarajeva"

- Bakir Izetbegović se miješa u unutrašnje stvari druge zemlje, Republike Srpske. Oni pokušavaju da putem nekog centralnog komiteta upravljaju, oni su neka ideologija. To je onaj smrad koji se širi iz Sarajeva, vjekovima ovdje je nedozvoljavao normalan život - kazao je.

Ovog puta se obrušio na predsjednika SDA Bakira Izetbegovića, za kojeg je kazao da se miješa unutrašnje stvari druge zemlje, aludirajući da je entitet RS zapravo država.

Naveo je da RS ima svoja prava, da je volja naroda važnija od programa SDA.

- Milorad Dodik je svaki izabrani predstavnik, volja ovog naroda, a to nije Bakir Izetbegović. Mora narod da zna i mora javno da se kaže da je zvanični program SDA Islamska deklaracija Alije Izetbegovića, on se nije odrekao tog programa. Zato je važno da pravimo ovaj Srpski duhovni centar, da ga napravimo i da bude dominantan, da se vidi da je ovo srpska zemlja, a nije zemlja Bakira Izetbegovića - poručio je Dodik.

Ponovio je staru retoriku da je BiH neuspjela zemlja, kritizirao međunarodni faktor i "politički islam", koji želi "dominaciju muslimana nad hrišćanima".