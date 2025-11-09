Mufid Garibija, sarajevski arhitekta i poznavalac historije grada: Kako je plahovita Miljacka nosila mostove

Ipak, u prošlosti nije samo Miljacka zadavala probleme Sarajevu, nego su problematični bili i veliki pljuskovi koji su se periodično slijevali na naš grad

Mufid Garibija: Jedna od rijetkih fotografija kada je Miljacka preplavila grad. Arhivska fotografija

9.11.2025

Kroz svoju historiju Sarajevo su pratile razne nedaće izazvane prirodnim pojavama. Jedna od tih pojava su poplave koje je donosila plahovita Miljacka. Naizgled mala rijeka koja u momentima podivlja, pa je tako znala poplaviti naš grad, koji istini za volju tada nije bio ni blizu ovolike veličine. Posebno su njene pritoke zadavale probleme u naseljima kroz koja su prolazile. Jedna od takvih koja je išla tik niz čaršiju a ulijevala se negdje kod Tabaka, jeste potok Ramića banja u koji se ulijevao i rukavac Mošćanice.

Plavljenje čaršije bilo je gotovo redovna pojava, sve dok se nije natkrio ovaj potok. Dobro nam je poznato da je ušće Mošćanice i Ramića banje bilo na sastavu ulica Patke i Safvet-bega Bašagića, u neposrednoj blizini današnjeg čaršijskog taksi stajališta, odnosno prekoputa Bakijske džamije. Tadašnja čaršija je imala i svoje male drvene mostove koji su spajali obale potoka Ramića banja, i to prema džamijama Bakije, Čekrekčijinoj i Baščaršijskoj. Problem plavljenja ovog potoka riješile su još osmanske vlasti tako što su ga natkrile, a na natkrivenom koritu se podiglo i nekoliko objekata, pa čak i jedna džamija poznata kao Tabački mesdžid. Regulacijom Miljacke u doba Austro-Ugarske ostavljen je veliki izlaz Ramića banje u korito Miljacke, koji je i danas vidljiv.

Veći stepenik na ulazu u dućane

Zbog poplava koje su se dešavale na čaršiji, ovdašnji dućani su se pravili tako da na ulazu u svaki dućan stoji jedan veći stepenik. Bio je takve visine da onemogući da se voda prelije u dućan i napravi štetu. Dobro nam je znano da su dolaskom Austro-Ugara i regulacijom Miljacke uglavnom riješeni problemi plavljenja naše rijeke, kojoj ne bijaše strano da plavi sve od čaršije do Sarajevskog polja. U tom periodu natkrivene su i ostale pritoke Miljacke s njene lijeve i desne strane. Tako su poplave u Sarajevu postale rijetka pojava.

Pogled na plahovitu Miljacku. Arhivske fotografije

Ipak u prošlosti nije samo Miljacka zadavala probleme Sarajevu, nego su problematični bili i veliki pljuskovi koji su se periodično slijevali na naš grad. Po tim svojim kišama Sarajevo je i donekle poznato. Sudar mediteranske i kontinentalne klime na nadmorskoj visini iznad 500 metara, omogućavao je tada kao i danas česte pljuskove ili prolome oblaka, kako to kažu Sarajlije. Tada bi sama kiša koja se spušta niz strme sokake, plavila avlije, kuće, čaršije i ostale dijelove grada. Izliv tih pljuskova po našem gradu i voda koja bi se spuštala znala je u toj brzini onemogućiti čak i trgovce da svoju robu ispred dućana sakriju, posebno izloženo povrće i voće.

Kada govorimo od davnim vremenima poplava, vrijedi spomenuti da je historija Sarajeva upamtila jednu od najvećih vremenskih nepogoda, tj. padavina u našem gradu i njegovoj okolici. Davne 1665. godine, Osman efendija Sugalija u svojoj hronici zapisa da je 4. aprila u Sarajevu padao snijeg tri dana i tri noći. Ujedno u junu mjesecu iste godine padala je takva nezapamćena kiša da je sve mostove, što drvene što kamene, oštetila. Usljed otapanja snijega i velikih količina kiše izli se Miljacka i svi njeni potoci, a cijelo Sarajevo tad bijaše poplavljeno. Kako su ovo bile godine procvata našeg grada, tadašnje bogato Sarajevo brzo je saniralo štete, a vakifi su se utrkivali ko će više novca dati za te potrebe.

Kroz dva okna Kozije ćuprije

U 18. stoljeću naš grad je snašla još jedna velika poplava koju u svojoj hronici zabilježi Mula Mustafa Bašeskija. Desilo to u jesen 1791. godine. Kiša praćena južnim vjetrom koji je topio snijeg s okolnih planina bila je razlog zašto je Miljacka nabujala i ojačala te srušila branu i porušila sve mostove osim Šeherćehajine ćuprije. Izlila se tako da je voda došla čak do ispod Kovača, te se zajedno s Ramića banjom razlila preko cijele čaršije. Veliki broj dućana je bio poplavljen i štete su bile ogromne.

Sarajevo kroz prošlost. Arhivska fotografija

Jedini most za komunikaciju među dvije obale bila je Šeherćehajina ćuprija, koja je imala manja oštećenja (bujica joj je odnijela kamenu ogradu - kurkiluk). U taj vakat korito nije bilo regulisano, bilo je znatno šire i niže od današnjeg, a ovaj most je tada imao pet lukova za razliku od današnjih četiri. Sarajlije su govorile da je tog dana voda prolazila i kroz dva okna visoke Kozije ćuprije, prije nego što će se i njen visoki svod urušiti. Carev most je potpuno srušen, a od Latinskog mosta su ostali samo stubovi. Trebalo je proći nekoliko godina da se svod ponovo sazida i Kozija ćuprija vrati u funkciju.

Stare Sarajlije dobo su znale opasnost od poplava koja je uvijek prijetila gradu, pa su usljed većih kiša oko grada imami pozivali narod da s djecom iz mekteba izađu na dovišta i zajedno uče dovu za prestanak kiše. Bila je to redovna i plodonosna praksa tog vremena zabilježena i kod Bašeskije, a zanimljivo je da se radila na poziv šeherćehaje, tj. gradonačelnika. Zbog nepredvidivosti plahovite Miljacke i uvijek mogućih poplava u Sarajevu, čak je i sam Gazi Husrev-beg u amanet ostavio da imami Begove džamije žive na desnoj obali, kako se ne bi dogodilo da Miljacka mostove odnese i da imami ne mogu doći do svoje džamije.

Sarajevo kroz prošlost. Arhivska fotografija

Također, osamdesetih godina zabilježene su dvije velike poplave koje su bile ključni razlog nastanka ideje o regulaciji rijeke Miljacke koja je trajala punih jedanaest godina, a kojoj i danas svjedočimo.

Motivi plahovite Miljacke

I nakon regulacije korita, pamtimo i poplave koje su posljedica natkrivenih i začepljenih potoka, naročito onih s lijeve obale, na Čolinom potoku i Bistrici. Tako je usljed nabujale Bistrice, krajem 80. godina, harem Careve džamije bio potopljen i prekriven muljem. Ove poplave desile su se od siline potoka čije su rešetke na ulazu bile začepljene. Ovakve pojave se dešavaju samo od nehaja građana i vlasti usljed nečišćenja.

Simpatično Sarajevo, zgode i nezgode koje nose ovdašnje kiše i prolomi oblaka, često su inspiracija i poznatim književnicima i pjesnicima da o njima pišu na svoj poseban način.

Upravo su kiše bile inspiracija i poznatom sarajevskom pjesniku Izetu Sarajliću kroz čije stihove prepoznajemo motive plahovite Miljacke. A regionalnu poslijeratnu popularnost našoj rijeci pridadoše Pecikoza, Joksimović i Halid Bešlić sa stihovima i pjesmom: ... da Miljacka mostove odnese, da ne mogu tebi doć', da ne mogu ulicom ti proć'...

# MUFID GARIBIJA
# SARAJEVO
