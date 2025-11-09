Do sutra rok za kandidate za glavnog pregovarača po prijedlogu Predstavničkog doma: SNSD, HDZ i DF smatraju da je Parlament nenadležan

U ponedjeljak (10. novembra) ističe rok za predlaganje kandidata za glavnog pregovarača ili zamjenike prema zaključku Predstavničkog doma PSBiH kojim su sebe ovlastili kao osobe koje će odlučivati o ovom pitanju.

Prijedloge mogu uputiti klubovi zastupnika, pa ostaje da se vidi koga će ko predložiti.

Ipak, predstavnici SNSD-a i HDZ-a su mišljenja da je ovo tehničko pitanje koje je nadležnost Vijeća ministara, a posebno u ovlaštenju za Parlament kritikuju i činjenicu da je ovlašten samo Predstavnički dom PSBiH, jer ne postoji mehanizam blokade.

No, ni tu nije kraj polemikama oko nadležnosti, nego zastupnici DF-a i predsjednik te stranke Željko Komšić smatraju da je to isključiva nadležnost Predsjedništva BiH, jer smatraju da je to vanjskopolitičko pitanje, a za njih je, prema Ustavu BiH, zaduženo isključivo Predsjedništvo.