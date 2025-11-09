Ivica Puljić: Dodikov opasni narativ širi se prema ljudima bliskim Trampu

Lobističko djelovanje Milorada Dodika u SAD nije novost. Međutim, ono poprima nove oblike. Jednako brutalnim jezikom koji koristi dvije decenije u Bosni i Hercegovini počeo se koritisti i u toj zemlji. Neko će reći da mu je to dozvoljeno, ili da je to kupio, piše FTV.

Ostavili se to po strani, ovako je izgledalo u septembru njegovo gostovanje u podkast intervjuu Lare Logan: bivšeg američkog ambasadora Michaela Murphyja nazvao je usred Amerike, doslovno, fašistom, a sebi je umislio da je faktor na svjetskoj političkoj sceni, te je Putinovu agresiju na Ukrajinu nadugo objašnjavao nepoštivanjima dogovora iz Minska. Ipak, u oči upada jedan novi i u kontekstu jačanja svjetske desnice mnogo opasniji narativ koji širi.

Pojednostavljeno kazano, zastupa tezu o tome, kako je RS sve ove godine bila brana kršćanskih vrijednosti Evrope od nadolazećeg, kako ga je nazvao, islamskog globalizma. Stoga bi se vjerovatno trebale abolirati i sve korištene metode od 1992. do danas na tom napredovanju bosanskih muslimana. Ipak, oni pronicljiviji vrlo brzo će shvatiti da ni tu nema ništa novo, već da se radi o blijedoj kopiji tretiranja Kosovskog boja iz pera akademika Francuske 5, ili SANU-a, za koje je poznato kako je završila.

Priča o lobiranju u američkim centrima moći ponovo je otvorila pitanje djelovanja pojedinih političkih i medijskih aktera u vezi s Bosnom i Hercegovinom.

Ivica Puljić, dopisnik FTV-a iz Washingtona, otkrio je niz zabrinjavajućih veza koje se odnose na širenje propagandnog narativa Milorada Dodika u američkom političkom prostoru.

Plaćeni intervju

- Ovdje je riječ o plaćenom intervjuu koji je devetom mjesecu napravljen u Banjoj Luci, ne ovdje u Americi, jer Dodik nije tada mogao doći u Ameriku - objašnjava on.

Dodaje da je intervju vodila Laura Logan, koja sebe naziva nezavisnom istraživačkom novinarkom, međutim, upozorava Puljić, radi se o vrlo kontroverznoj osobi koja je dobila otkaz na CBS-u i Fox Newsu i kojoj je plaćeno da dođe u Banju Luku kako bi intervjuirala Dodika.

U tom razgovoru on je, podsjeća Puljić, predstavljen kao žrtva islamskog progona, kršćanin koji se bori za kršćanska prava u RS, BiH i Evropi.

Iako Puljić ističe da je "sve bilo namješteno i dogovoreno", zabrinjavajuće je što takva naracija ide kod ljudi koji mogu biti vrlo blizu predsjednika SAD.

- Intervju je potom preuzela Laura Loomer, poznata po teorijama zavjere, kažu da je agentica Mosada, žena koja je vrlo kontroverzna, krajnja desničarka na neonacističkoj nekoj platformi - ističe Puljić, dodajući da Loomer ima akreditacije za Pentagon, da je putovala Trampom u njegovoj predsjedničkoj kampanji i ima pristup i Trampu i ljudima oko njega.

Čitavu priču je, dodaje, potom preuzeo i general Michael Flynn, koji je bio jedna od vodećih figura u Trampovoj prvoj administraciji, pa je kasnije imao neke presude i suđenja.

Flynn, kako navodi Puljić, sve je to postavio dalje na društvene mreže, ali i uputio na razne adrese u State Departmentu, u Bijelu kuću, Pentagon itd.

Puljić ističe da se radi o narativu koji je vrlo opasan i kojem bi se vlasti u Bosni i Hercegovini trebale posvetiti i zaustaviti ga jer se radi o neistinama.

Upozorava da je riječ o istoj demagogiji koju je koristio i Radovan Karadžić devedesetih godina prošlog stoljeća, govoreći da su muslimani i Hrvati prijetnja srpskom narodu.

Iz Heritage fondacije potječe ideja o trećem entitetu

Govoreći o novom narativu o Bosni i Hercegovini koji se provlači kroz američke konzervativne krugove, Puljić pojašnjava da sve potječe iz Heritage fondacije.

- To je fondacija koja je napravila manifest prema kojem Donald Tramp vlada u SAD - ističe on.

Dodaje kako su u toj priči dva analitičara - Max Primorac i James Carafano, koji su napisali dvije analize u kojima se, također, iznose navodi o odbrani kršćanstva, ali i potrebi za stvaranje trećeg entiteta, te su ih uputili na neke adrese u američkoj administraciji. Na temelju toga, pojašnjava, nastaju nove analize i informacije koje se šalju na više instance.

- Treba reći da je Max Primorac iz Heritage fondacije čovjek blizak s Draganom Čovićem, preko Željane Zovko, članice Evropskog parlamenta, a i hrvatski premijer Andrej Plenković se sreo s Primorcem i ljudima u Heritageu u maju ove godine.

Puljić poručuje da Bosna i Hercegovina mora spriječiti da se šire laži koje mogu biti štetne po nju. Svako može imati stav o entitetima i trećem entitetu, ali se ne mogu koristiti laži da bi se to opravdalo, kao što to čine Max Primorac i James Carafano, zaključuje Puljić.