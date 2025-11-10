Ismet Kasumović umjetnik koji je sačuvao dušu Ostrošca i Krajine

Malo je ljudi u Cazinu koji su, poput Ismeta Kasumovića, jednako snažno obilježili i školstvo, i sport, i kulturu. Učitelj po profesiji, slikar po duši, sportski radnik po strasti, Kasumović je više od pola stoljeća aktivan u javnom životu Bosanske krajine. Bio je predsjednik FK "Krajina“, upravnik Međunarodne kolonije skulptora Ostrožac i pokretač brojnih kulturnih inicijativa koje su ostavile trag u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.

Njegov rad svjedoči o vremenu u kojem su se ideali, entuzijazam i volonterizam smatrali prirodnim dijelom života svake zajednice.

Danas, kada se mnoge kulturne vrijednosti prepuštaju zaboravu, Kasumović poziva na očuvanje onoga što je stvoreno, posebno skulpturu u kamenu bihaćitu i jedinstvenog prostora dvorca Ostrožac.

-Cijeli moj život je spoj umjetnosti, sporta i obrazovanja. Sve što sam radio, radio sam da bi ljudi oko mene imali ljepši i zdraviji svijet. - kaže Kasumović.

Odlazak mladih

Kasumović je dobitnik brojnih domaćih i međunarodnih priznanja, autor brojnih likovnih radova, a njegovi portreti i pejzaži nose prepoznatljiv pečat krajiške duše, jednostavnost, toplinu i povezanost s prirodom. Njegova umjetnost, baš kao i njegov život, prožeta je humanizmom i vjerom u snagu zajednice.

U razgovoru za Fenu, ističe da su sport, umjetnost i obrazovanje stubovi svakog zdravstvenog društva, te da Bosna i Hercegovina mora ulagati u te oblasti ako želi svijetlu budućnost.

– Volio bih da se svi mi pokušamo osvijestiti i shvatiti koliko je važno jačati i razvijati institucije naše države. Moramo ih učiniti efikasnijim i boljim, od zdravstva, školstva i socijalne zaštite, pa sve do kulture i sporta. Ne smijemo dozvoliti da nam djeca i mladi odlaze, već im moramo stvoriti uslove da ovdje mogu lijepo živjeti, raditi i planirati svoj život – poručuje Kasumović.

Dodaje, da su godine provedene u društvu sportista, umjetnika i prosvjetnih radnika najvrednije iskustvo njegovog života. Ističe da ga je upravo taj spoj različitih svjetova naučio koliko su važno zajedništvo i međusobno razumijevanje.

– Mislim da je samo druženje i život u sportskom kolektivu moja najveća vrijednost. Imao sam sreću da radim i živim među ljudima koji su sportisti, ali i umjetnici, jer obje te sfere čine čovjeka boljim. Kada su umjetnici došli u Stari grad Ostrožac, to je bilo pravo oživljavanje tog prostora, koji je sam po sebi kulturno-istorijska vrijednost. Ljudi izvana su često ostajali zadivljeni kad bi čuli da zdanje ima kontinuitet star preko 2.500 godina. – priča Kasumović.

Dodajte da su takva mjesta simboli i dokaz trajanja i identiteta Bosne i Hercegovine, te da ih treba čuvati i razvijati, a ne zapuštati.

– Ne treba napadati te vrijednosti, već ih organizirano prezentirati svijetu. Imamo dokumente koji potvrđuju da smo imali državu svojom glavom i repom, i kroz te kulturne tragove možemo se boriti za istinu i svoje dostojanstvo. To su temelji na kojima treba graditi i kulturu, i obrazovanje, i sport – naglašava Kasumović.

Nedavno je organizirao izložbu s ciljem da skrene pažnju na potrebu rekonstrukcije i očuvanja srednjovjekovnog dvora Ostrožac i umjetničkih djela koja su nastajala tokom proteklih pola stoljeća u njegovom kompleksu.

Kulturna manifestacija

– Za dvije godine obilježit ćemo 60 godina postojanja kulturne manifestacije „Kolonija skulptora Ostrožac“. Cijeli taj prostor, zajedno sa kolonijom, proglašen je nacionalnim spomenikom. Na izložbi sam predstavio ideju da povežemo sve kulturne i muzejske radnike, te obrazovne institucije, kako bismo zajednički nastavili tamo gdje smo stali, da očistimo i obnovimo skulpture koje su decenijama nastajale kao trajna umjetnička djela, te da pišemo novu priču o Ostrošcu. To treba biti ponos ne samo Krajine i Bosne i Hercegovine, nego i cijele naše regije. – ističe Kasumović na kraju.

Svojim primjerom i dosljednošću, Ismet Kasumović pokazuje da ljubav prema zavičaju i odgovornosti prema zajednici ne prestaju s odlaskom u penziju. Naprotiv, njegovo djelovanje i danas ostaje inspiracija svima koji vjeruju da se i iz muške sredine može ostaviti veliki trag.