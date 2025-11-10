Obrazložena odluka o puštanju Stojića na slobodu: "Javno izrazio žaljenje"

Sud je naveo da su primijećeni znaci "kritičkog promišljanja"

Bruno Stojić. ICTY

Dž. R.

10.11.2025

Bruno Stojić koji je bio osuđen na 20 godina zatvora za zločine nad Bošnjacima, pušten je prijevremeno, a mehanizam za međunarodne krivične sudove objavio je obrazloženje odluke.

U odluci se naglašava da su Stojićevi zločini izuzetno teški, ali i da je sud uzeo u obzir više elemenata koji su prevagnuli u korist njegovog oslobađanja.

Sudija Graciela Gatti Santana navela je da je jedan od ključnih faktora Stojićevo prihvatanje lične odgovornosti za zločine za koje je osuđen, kao i njegovo javno izraženo žaljenje zbog posljedica koje su njegove odluke imale na žrtve.

Sud je naveo da su primijećeni znaci "kritičkog promišljanja", posebno kroz pismo u kojem je Stojić 2022. priznao učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, odgovornost za opsadu Mostara i zločine počinjene u logorima.

Među pozitivnim faktorima istaknuto je i Stojićevo veoma dobro ponašanje u zatvoru, kao i procjena da ima dobre izglede za uspješnu reintegraciju u civilni život. Sud zaključuje da je Stojić dostigao "dovoljan nivo rehabilitacije" koji opravdava njegovo uslovno prijevremeno puštanje.

Ipak, predsjednica Mehanizma poručila je da Stojić, i nakon izlaska na slobodu, treba nastaviti promišljati o svojoj odgovornosti i razmotriti konkretne korake koje bi mogao poduzeti u korist pomirenja.

Odluka nalaže da Hrvatska nadzire sve uslove sporazuma o uslovnom puštanju, te da potvrdi da će se ti uslovi poštovati. Nakon što Stojić potpiše sporazum u originalu, na engleskom i u službenom bosanskom hrvatskom srpskom prevodu, i nakon što Hrvatska dostavi zvaničnu potvrdu, registrar je zadužen da sprovede njegov transfer u Hrvatsku što je brže moguće.

Kada hrvatske vlasti obavijeste Sud da je Stojić stigao na adresu boravka, odluka će biti objavljena u javnoj verziji zajedno sa potpisanim sporazumom.

Sud u odluci još jednom naglašava da težina zločina "značajno otežava" prijevremeno puštanje, ali da su svi pozitivni elementi, uz ukupnu ocjenu rehabilitacije, bili dovoljni da se Stojićev zahtjev odobri.

