Obrazložena odluka o puštanju Stojića na slobodu: "Javno izrazio žaljenje"

Bruno Stojić koji je bio osuđen na 20 godina zatvora za zločine nad Bošnjacima, pušten je prijevremeno, a mehanizam za međunarodne krivične sudove objavio je obrazloženje odluke.

U odluci se naglašava da su Stojićevi zločini izuzetno teški, ali i da je sud uzeo u obzir više elemenata koji su prevagnuli u korist njegovog oslobađanja.

Sudija Graciela Gatti Santana navela je da je jedan od ključnih faktora Stojićevo prihvatanje lične odgovornosti za zločine za koje je osuđen, kao i njegovo javno izraženo žaljenje zbog posljedica koje su njegove odluke imale na žrtve.

Sud je naveo da su primijećeni znaci "kritičkog promišljanja", posebno kroz pismo u kojem je Stojić 2022. priznao učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, odgovornost za opsadu Mostara i zločine počinjene u logorima.

Među pozitivnim faktorima istaknuto je i Stojićevo veoma dobro ponašanje u zatvoru, kao i procjena da ima dobre izglede za uspješnu reintegraciju u civilni život. Sud zaključuje da je Stojić dostigao "dovoljan nivo rehabilitacije" koji opravdava njegovo uslovno prijevremeno puštanje.

Ipak, predsjednica Mehanizma poručila je da Stojić, i nakon izlaska na slobodu, treba nastaviti promišljati o svojoj odgovornosti i razmotriti konkretne korake koje bi mogao poduzeti u korist pomirenja.

Odluka nalaže da Hrvatska nadzire sve uslove sporazuma o uslovnom puštanju, te da potvrdi da će se ti uslovi poštovati. Nakon što Stojić potpiše sporazum u originalu, na engleskom i u službenom bosanskom hrvatskom srpskom prevodu, i nakon što Hrvatska dostavi zvaničnu potvrdu, registrar je zadužen da sprovede njegov transfer u Hrvatsku što je brže moguće.

Kada hrvatske vlasti obavijeste Sud da je Stojić stigao na adresu boravka, odluka će biti objavljena u javnoj verziji zajedno sa potpisanim sporazumom.

Sud u odluci još jednom naglašava da težina zločina "značajno otežava" prijevremeno puštanje, ali da su svi pozitivni elementi, uz ukupnu ocjenu rehabilitacije, bili dovoljni da se Stojićev zahtjev odobri.