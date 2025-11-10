Zdravlje muškaraca u fokusu kampanje Movember 2025: Prevencija raka prostate i testisa u ZDK

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) u saradnji s Udruženjem oboljelih od raka prostate Federacije Bosne i Hercegovine, realizira kampanju Movember 2025, posvećenu ranom otkrivanju i prevenciji karcinoma prostate i testisa te podizanju svijesti o važnosti očuvanja muškog zdravlja.

Kampanja Movember globalno se obilježava tokom mjeseca novembra s ciljem da se muškarci podstaknu na redovne preventivne preglede te razgovor o zdravlju i brigu o sebi. U okviru kampanje planirane su akcije preventivnih pregleda i testiranja za uposlenike u tri općine/grada i kompanijama u Zeničko- dobojskom kantonu:

U Zenici - kompanija ALBA, u ponedjeljak 10. i utorak 11. novembra od 11 do 15 sati. U Kaknju – preduzeća Vodokom i Grijanje, u srijedu 12. novembra od 09 do 15 sati. U Tešnju – kompanija JAMI, u četvrtak 13. novembra od 11 do 15 sati.

Tokom ove akcije bit će omogućeno PSA testiranje muškaraca starijih od 50 godina (laboratorijska analiza i ultrazvučni pregledi), te UZV denzitometrija (određivanje gustine kostiju). Navedene preglede obavljat će stručni timovi Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica i Udruženja oboljelih od raka prostate Federacije BiH, uz podršku partnerskih laboratorija i urologa. Kroz saradnju s kompanijama, kampanja Movember 2025 promovira društvenu odgovornost i brigu poslodavaca o zdravlju svojih zaposlenika.

- Redovni preventivni pregledi nisu samo ulaganje u zdravlje radnika, nego i u njihovu radnu sposobnost, produktivnost i kvalitet života. Isključivo u ovom kampanji, pregledi su namijenjeni samo zaposlenicima navedenih kompanija i nije moguć pregled ili prijavljivanje zainteresiranih sugrađana. Zdravlje zaposlenih temelj je uspješnog poslovanja i zdravog društva. Naš cilj je da kroz zajedničke aktivnosti povećamo svijest o važnosti ranog otkrivanja raka prostate i testisa - saopćeno je iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.