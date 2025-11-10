Čavalić: "Ukoliko bi se smanjio udio sive ekonomije, došlo bi do rasta javnih prihoda"

Admir Čavalić, ekonomski analitičar kaže kako je istina da bi, ukoliko bi se smanjio udio sive ekonomije, došlo do izuzetnog rasta javnih prihoda, prije svega, po osnovu indirektnih poreza, zato što se oni vežu za potrošnju.

- Znamo da u okviru potrošnje ima dosta neevidentiranog prometa, kao takvog i na to se naslanja PDV. Međutim, uključivanje, odnosno, smanjivanje sive ekonomije ne znači nužno da se silom borite protiv navedenog, jer to može da proizvede kontraefekt - navodi Čavalić.

Za smanjenje udjela sive ekonomije, Čavalić iznosi kako je, prije svega, potrebno ukloniti bespotrebne namete, birokratizaciju i sve ono što tjera ljude da idu u okvire sive ekonomije.

- Međutim, taj izazov nije tako jednostavan kako se čini. Vidjeli smo da, kad god se ide s mjerama da se suzbije siva ekonomija, desi se kontraefekt. A, kada je riječ o kontinuitetu rasta prihoda po osnovu indirektnih poreza, ne možemo zanemariti inflaciju, odnosno, činjenicu da imamo rast cijena finalnih proizvoda i usluga u ovoj godini shodno podacima Centralne banke BiH - govori Čavalić.