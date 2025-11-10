Aćimović za "Avaz": Katastrofalni podaci, 18,6 posto BDP-a u BiH je u sivoj ekonomiji i tu smo s Albanijom najgori u Evropi

Ekonomski stručnjak, Draško Aćimović navodi da je analiza kompanije Ernst & Young pokazala da je Bosna i Hercegovina po sivoj ekonomiji na 63.mjestu od 131 zemlje. To mjesto, navodi, dijeli s Bjelorusijom, El Salvadorom i Meksikom.

- Prema njihovoj analizi, 18, 6 posto BDP-a u BiH je u sivoj ekonomiji i tu smo s Albanijom najgori u Evropi. Međutim, Međunarodni monetarni fond (MMF) procjenjuje da se u sivoj ekonomiji BiH nalazi između četvrtine i trećine BDP-a.To su katastrofalni podaci. Najveći problem je neusaglašenost mogućnosti poslovanja između Republike Srpske i Federacije BiH. Sve dok to ne bude ujednačeno na nivou cijele države uvijek ćemo imati prelijevanje iz jednog entiteta u drugi. Nadalje, na cijelu tu situaciju se održava donošenje nekih ad hoc mjera preko noći, jednostavno, bez pripremljene kompletne fiskalne reforme. Da bi donijeli bilo koju odluku, mora se uraditi fiskalna reforma koja se , opet, mora uraditi usklađeno između dva entiteta - mišljenja je Aćimović.